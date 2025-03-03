Деякі українці можуть отримати по 5000 грн на комуналку: деталі
Програма фінансової допомоги розрахована на сім'ї військовослужбовців.
Сім'ї військовослужбовців, які проживають у населених пунктах Івано-Франківської громади, мають можливість отримати фінансову підтримку для оплати житлово-комунальних послуг. Виплата здійснюється раз на рік. Про це повідомила пресслужба ЦНАПу міста Івано-Франківськ.
Міська влада надає матеріальну підтримку сім'ям військовослужбовців, включно з внутрішньо переміщеними особами, які беруть участь у бойових діях. Один раз на рік вони можуть подати заявку на виплату 5000 гривень для покриття витрат на житлово-комунальні послуги.
Умови отримання виплати:
- військовослужбовець повинен мати постійну реєстрацію або статус ВПО в Івано-Франківській громаді;
- військовослужбовець не має статусу УБД, а також не користується пільгами на комуналку.
Для оформлення фінансової допомоги сім'ям військовослужбовців необхідно подати заяву в будь-який ЦНАП Івано-Франківської громади.
Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".
6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.