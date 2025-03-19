Найнижчі тарифи: у якому місті українці платять найменше за комуналку

За словами міського голови Ігоря Терехова, у Харкові створено автономний "енергетичний острів", що дає змогу зберегти ціни на комунальні тарифи нижчими.

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Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що створення "енергетичного острова" забезпечить місту збереження найнижчих тарифів на комунальні послуги в Україні. Про це йдеться в повідомленні Харківської міської ради.

За словами мера, нині міська влада приділяє значну увагу створенню автономного "енергетичного острова".

"Завдяки цьому собівартість енергетики у нас як у міста буде набагато меншою, ніж ми сьогодні платимо. Сьогодні тарифи на комунальні послуги, якщо ви візьмете по всіх містах України, у нас найнижчі. І ми це збережемо", — зазначив Терехов.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.

Також повідомлялося, що в січні 2025 року сукупна вартість комунальних послуг в Україні збільшилася на 19,1% порівняно з тим самим періодом 2024 року.