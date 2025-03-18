Деякі українці можуть не платити за комунальні послуги: хто в списку

Якщо комунальні послуги на окупованих територіях не постачаються, то заборгованість може не нараховуватися або буде припинена, але все залежить від конкретних обставин і стану інфраструктури.

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Якщо нерухомість громадян України знаходиться на тимчасово окупованій території, питання нарахування заборгованості за комунальні послуги може стати досить складним. Це залежить від безлічі чинників, і в деяких випадках громадяни можуть не бути зобов'язані платити за комунальні послуги. Наприклад, важливо враховувати чинники постачання цих послуг. Про це повідомила керівниця Адвокатського бюро "Анни Даніель" Анна Даніель у коментарі виданню "24 Канал".

Річ у тім, що на окупованих територіях можуть бути введені обмеження або навіть повністю припинено постачання комунальних послуг. Причини цього — руйнування інфраструктури або відсутність контролю з боку української влади. Отже, у людей може просто не бути можливості оплачувати ці послуги.

Важливим моментом є також правова ситуація: нарахування заборгованості за комунальні послуги може тривати, навіть якщо фактично постачання не здійснюються. Це відбувається відповідно до загального правила.

Однак на тимчасово окупованих територіях українське законодавство не діє в повному обсязі, що ускладнює процес нарахування заборгованості за комунальні послуги. Якщо ці території перебувають під контролем окупаційної влади, може бути запроваджена нова система комунальних платежів, що робить питання нарахування заборгованості ще більш юридично складним.

В Україні передбачені механізми захисту прав громадян, які проживають в окупації. Відповідно до цих норм, держава може запропонувати різні способи вирішення проблеми несплати за комунальні послуги:

надання пільг;

надання відстрочки;

реструктуризація боргів.

Якщо комунальні послуги на окупованих територіях не постачаються, заборгованість може не нараховуватися або бути припинена, але це залежить від конкретних обставин і стану інфраструктури. Адвокат АФ "Пакс" Станіслав Лифлянчик зазначив, що якщо нерухомість знаходиться на окупованій території, то заборгованість за надання комунальних послуг може не нараховуватися. Ба більше, існує ймовірність, що різні комунальні послуги взагалі не постачатимуться.

На думку адвоката, якщо компанія, що надає комунальні послуги, продовжить свою комерційну діяльність на тимчасово окупованій території, це може бути розцінено як кримінальний злочин.

Українці, які мають житло на ТОТ, або на території, де тривають бойові дії, та з цих причин не проживають там, мають надати надавачу комунальних послуг довідку ВПО або інший документ, що підтверджує відсутність за місцем проживання.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.