Деякі українці змушені оплачувати комуналку за сусідів: що відбувається

Якщо показання лічильника продовжують змінюватися, навіть коли все вимкнено, зверніться в обленерго для перевірки мережі.

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Деякі жителі України опиняються в ситуації, коли їм доводиться оплачувати комунальні послуги за сусідів або сторонніх людей, що призводить до зайвих витрат. Причиною цього можуть бути помилки в розрахунках, некоректний облік заборгованостей або недостатній контроль. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Іноді недобросовісні сусіди можуть підключатися до вашої електромережі, і оплачувати їхні витрати доведеться вам. Щоб вчасно виявити несанкціоноване споживання, варто провести простий тест: увечері, коли сусіди вдома і використовують техніку, повністю вимкніть усі електроприлади у себе. Якщо лічильник продовжує показувати витрату енергії, отже, можливий витік.

Як повідомляють у матеріалі, у кожному багатоквартирному будинку встановлено загальний лічильник води, що фіксує обсяг споживання. Водоканал обліковує всю подану в будинок воду, і жителі зобов'язані оплатити її вартість. Ідеальний сценарій — коли в кожній квартирі є індивідуальний лічильник, а сума їхніх показань збігається з даними загального приладу обліку. Однак на практиці це буває рідко. Найчастіше виникають втрати, які можуть сягати десятків і навіть сотень кубометрів на місяць.

У цьому випадку рекомендується звернутися в обленерго для перевірки мережі.

Крадіжка електроенергії є підставою для звернення до суду з метою відшкодування збитків.

Також допомогти виявити факт несанкціонованого підключення самостійно може встановлення "розумного" лічильника. Утім, тільки фахівці зможуть виявити точне місце підключення і відключити його.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.