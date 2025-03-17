Некоторые украинцы вынуждены оплачивать коммуналку за соседей: что происходит

Если показания счетчика продолжают меняться, даже когда все выключено, обратитесь в облэнерго для проверки сети.

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Некоторые жители Украины оказываются в ситуации, когда им приходится оплачивать коммунальные услуги за соседей или посторонних людей, что приводит к лишним расходам. Причиной этого могут быть ошибки в расчетах, некорректный учет задолженностей или недостаточный контроль. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Иногда недобросовестные соседи могут подключаться к вашей электросети, и оплачивать их расход придется вам. Чтобы вовремя выявить несанкционированное потребление, стоит провести простой тест: вечером, когда соседи дома и используют технику, полностью отключите все электроприборы у себя. Если счетчик продолжает показывать расход энергии, значит, возможна утечка.

Как сообщают в материале, в каждом многоквартирном доме установлен общий счетчик воды, фиксирующий объем потребления. Водоканал учитывает всю поданную в дом воду, и жители обязаны оплатить ее стоимость. Идеальный сценарий – когда в каждой квартире есть индивидуальный счетчик, а сумма их показаний совпадает с данными общего прибора учета. Однако на практике это бывает редко. Чаще всего возникают потери, которые могут достигать десятков и даже сотен кубометров в месяц.

В этом случае рекомендуется обратиться в облэнерго для проверки сети.

Кража электроэнергии является основанием для обращения в суд с целью возмещения убытков.

Также помочь выявить факт несанкционированного подключения самостоятельно может установка "умного" счетчика. Впрочем, только специалисты смогут выявить точное место подключения и отключить его.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

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