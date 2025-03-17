Льготы на коммуналку: кто может платить меньше

Скидка предоставляется только на будущие платежи.

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Коммунальные платежи — неотъемлемая часть ежемесячных затрат для украинцев. Для тех, кто имеет ограниченные доходы, есть возможность оформить субсидию, но это далеко не единственный способ снизить расходы на услуги. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Даже если квартира или дом остаются пустыми, счета за коммунальные услуги могут продолжать приходить. Однако украинское законодательство дает возможность значительно снизить такие расходы, если владельцы или арендаторы отсутствуют больше 30 дней.

В этом случае можно уменьшить или вовсе прекратить оплату некоторых услуг, зависящих от числа жильцов, а именно:

вывоз бытовых отходов,

водоснабжения и водоотведения (при наличии счетчиков),

газоснабжения (если газ не потребляется).

Тем не менее, расходы на отопление, электроэнергию (если подключены приборы), а также на содержание дома все равно останутся. Чтобы снизить коммунальные платежи, украинцам необходимо подать заявление в организацию, предоставляющую услуги (ЖЭК, ОСМД или соответствующее коммунальное предприятие). Кроме того, требуется предоставить документы, подтверждающие длительное отсутствие. К таким документам могут относиться:

отметка в паспорте или справка о выезде за границу;

справка о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

документы, удостоверяющие командировку или лечение в другом населенном пункте.

После подачи заявления следует дождаться решения поставщика относительно возможного перерасчета. Обращение желательно подавать до того, как вы поедете, или сразу после возвращения.

Скидка предоставляется только на будущие платежи. Уже начисленные долги, скорее всего, не будут аннулированы. Если поставщик отказывается принимать ваши документы или делать перерасчет, имеете право обратиться с жалобой к местным властям или в суд.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

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