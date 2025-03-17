Пільги на комуналку: хто може платити менше

Знижка надається тільки на майбутні платежі.

Related video

Комунальні платежі — невід'ємна частина щомісячних витрат для українців. Для тих, хто має обмежені доходи, є можливість оформити субсидію, але це далеко не єдиний спосіб знизити витрати на послуги. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Навіть якщо квартира чи будинок залишаються порожніми, рахунки за комунальні послуги можуть продовжувати приходити. Однак українське законодавство дає можливість значно знизити такі витрати, якщо власники або орендарі відсутні більше 30 днів.

У цьому випадку можна зменшити або зовсім припинити оплату деяких послуг, що залежать від кількості мешканців, а саме:

вивезення побутових відходів,

водопостачання та водовідведення (за наявності лічильників),

газопостачання (якщо газ не споживається).

Проте витрати на опалення, електроенергію (якщо підключено прилади), а також на утримання будинку все одно залишаться. Щоб знизити комунальні платежі, українцям необхідно подати заяву в організацію, що надає послуги (ЖЕК, ОСББ або відповідне комунальне підприємство). Крім того, потрібно надати документи, що підтверджують тривалу відсутність. До таких документів можуть належати:

відмітка в паспорті або довідка про виїзд за кордон;

довідка про статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

документи, що засвідчують відрядження або лікування в іншому населеному пункті.

Після подання заяви слід дочекатися рішення постачальника щодо можливого перерахунку. Звернення бажано подавати до того, як ви поїдете, або одразу після повернення.

Знижка надається тільки на майбутні платежі. Уже нараховані борги, найімовірніше, не будуть анульовані. Якщо постачальник відмовляється приймати ваші документи або робити перерахунок, маєте право звернутися зі скаргою до місцевої влади або до суду.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.