Комуналка в Україні знову подорожчала: які суми прийдуть у платіжках

Після завершення опалювального сезону тарифи на послуги ЖКГ мають залишитися на колишньому рівні.

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В Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги. Найбільший вплив на це зростання справило подорожчання електроенергії, вартість якої збільшилася на 63,6%. Про це повідомили в Державній службі статистики.

Згідно з даними Держстату, з лютого минулого року по лютий 2025 року тарифи на комунальні послуги загалом збільшилися на 19,3%. Крім електроенергії, подорожчали також:

на 10,7% — за вивезення побутових відходів;

на 9,6% — за послугу з управління багатоквартирними будинками;

на 3,5% — за утримання та ремонт житла;

на 0,7% — за водопостачання;

на 0,6% — за каналізацію.

Однак вартість низки інших послуг залишилася на колишньому рівні. А саме:

на природний газ;

на гарячу воду;

на опалення.

Як запевнили в уряді, після завершення опалювального сезону тарифи на послуги ЖКГ мають залишитися на колишньому рівні. Зокрема, після 30 квітня українці продовжать платити за електроенергію 4,32 грн за 1 кВт-год.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", — заявили в Кабінеті міністрів.

Так само коштуватиме природний газ і гаряча вода завдяки дії мораторію на підвищення цін.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.