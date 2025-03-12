Комуналка в Україні знову подорожчала: які суми прийдуть у платіжках
Після завершення опалювального сезону тарифи на послуги ЖКГ мають залишитися на колишньому рівні.
В Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги. Найбільший вплив на це зростання справило подорожчання електроенергії, вартість якої збільшилася на 63,6%. Про це повідомили в Державній службі статистики.
Згідно з даними Держстату, з лютого минулого року по лютий 2025 року тарифи на комунальні послуги загалом збільшилися на 19,3%. Крім електроенергії, подорожчали також:
- на 10,7% — за вивезення побутових відходів;
- на 9,6% — за послугу з управління багатоквартирними будинками;
- на 3,5% — за утримання та ремонт житла;
- на 0,7% — за водопостачання;
- на 0,6% — за каналізацію.
Однак вартість низки інших послуг залишилася на колишньому рівні. А саме:
- на природний газ;
- на гарячу воду;
- на опалення.
Як запевнили в уряді, після завершення опалювального сезону тарифи на послуги ЖКГ мають залишитися на колишньому рівні. Зокрема, після 30 квітня українці продовжать платити за електроенергію 4,32 грн за 1 кВт-год.
"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", — заявили в Кабінеті міністрів.
Так само коштуватиме природний газ і гаряча вода завдяки дії мораторію на підвищення цін.
Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.
Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.