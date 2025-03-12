Коммуналка в Украине снова подорожала: какие суммы придут в платежках
После завершения отопительного сезона тарифы на услуги ЖКХ должны остаться на прежнем уровне.
В Украине за последний год значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Наибольшее влияние на этот рост оказало подорожание электроэнергии, стоимость которой увеличилась на 63,6%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Согласно данным Госстата, с февраля прошлого года по февраль 2025 года тарифы на коммунальные услуги в целом увеличились на 19,3%. Помимо электроэнергии, подорожали также:
- на 10,7% — за вывоз бытовых отходов;
- на 9,6% — за услугу по управлению многоквартирными домами;
- на 3,5% — за содержание и ремонт жилья;
- на 0,7% — за водоснабжение;
- на 0,6% — за канализацию.
Однако стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне. А именно:
- на природный газ;
- на горячую воду;
- на отопление.
Как заверили в правительстве, после завершения отопительного сезона тарифы на услуги ЖКХ должны остаться на прежнем уровне. В частности, после 30 апреля украинцы продолжат платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч.
"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — заявили в Кабинете министров.
Так же будет стоить природный газ и горячая вода благодаря действию моратория на повышение цен.
Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
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