Коммуналка в Украине снова подорожала: какие суммы придут в платежках

После завершения отопительного сезона тарифы на услуги ЖКХ должны остаться на прежнем уровне.

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В Украине за последний год значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Наибольшее влияние на этот рост оказало подорожание электроэнергии, стоимость которой увеличилась на 63,6%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно данным Госстата, с февраля прошлого года по февраль 2025 года тарифы на коммунальные услуги в целом увеличились на 19,3%. Помимо электроэнергии, подорожали также:

на 10,7% — за вывоз бытовых отходов;

на 9,6% — за услугу по управлению многоквартирными домами;

на 3,5% — за содержание и ремонт жилья;

на 0,7% — за водоснабжение;

на 0,6% — за канализацию.

Однако стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне. А именно:

на природный газ;

на горячую воду;

на отопление.

Как заверили в правительстве, после завершения отопительного сезона тарифы на услуги ЖКХ должны остаться на прежнем уровне. В частности, после 30 апреля украинцы продолжат платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — заявили в Кабинете министров.

Так же будет стоить природный газ и горячая вода благодаря действию моратория на повышение цен.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.