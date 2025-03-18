Некоторые украинцы могут не платить за коммунальные услуги: кто в списке

Если коммунальные услуги на оккупированных территориях не поставляются, то задолженность может не начисляться или будет прекращена, но все зависит от конкретных обстоятельств и состояния инфраструктуры.

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Если недвижимость граждан Украины находится на временно оккупированной территории, вопрос начисления задолженности за коммунальные услуги может стать достаточно сложным. Это зависит от множества факторов, и в некоторых случаях граждане могут не быть обязаны платить за коммунальные услуги. Например, важно учитывать факторы поставок этих услуг. Об этом сообщила руководитель Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Анна Даниэль в комментарии изданию "24 Канал".

Дело в том, что на оккупированных территориях могут быть введены ограничения или даже полностью прекращены поставки коммунальных услуг. Причины этому — разрушение инфраструктуры или отсутствие контроля со стороны украинской власти. Таким образом, у людей может просто не быть возможности оплачивать эти услуги.

Важным моментом является также правовая ситуация: начисление задолженности за коммунальные услуги может продолжаться, даже если фактически поставки не осуществляются. Это происходит в соответствии с общим правилом.

Однако на временно оккупированных территориях украинское законодательство не действует в полном объеме, что затрудняет процесс начисления задолженности за коммунальные услуги. Если эти территории находятся под контролем оккупационных властей, может быть введена новая система коммунальных платежей, что делает вопрос начисления задолженности еще более юридически сложным.

В Украине предусмотрены механизмы защиты прав граждан, проживающих в оккупации. В соответствии с этими нормами, государство может предложить различные способы решения проблемы неуплаты за коммунальные услуги:

предоставление льгот;

предоставление отсрочки;

реструктуризация долгов.

Если коммунальные услуги на оккупированных территориях не поставляются, задолженность может не начисляться или быть прекращена, но это зависит от конкретных обстоятельств и состояния инфраструктуры. Адвокат АФ "Пакс" Станислав Лифлянчик отметил, что если недвижимость находится на оккупированной территории, то задолженность за предоставление коммунальных услуг может не начисляться. Более того, существует вероятность, что различные коммунальные услуги вообще не будут поставляться.

По мнению адвоката, если компания, предоставляющая коммунальные услуги, продолжит свою коммерческую деятельность на временно оккупированной территории, это может быть расценено как уголовное преступление.

Украинцы, которые имеют жилье на ВОТ, или на территории, где ведутся боевые действия, и по этим причинам не проживают там, должны предоставить поставщику коммунальных услуг справку ВПЛ или другой документ, подтверждающий отсутствие по месту жительства.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.