Верховная Рада назначила нового омбудсмена Украины

Кандидатуру Дмитрия Лубинца поддержали 250 народных депутатов, а большую часть голосов за нардепа отдала фракция "Слуга народа".

В пятницу, 1 июля, Верховная Рада назначила народного депутата от группы "За Майбутнє" Дмитрия Лубинца новым Уполномоченным парламента по правам человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил парламентарий от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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По его словам, назначение Дмитрия Лубинца на должность нового омбудсмена поддержали 250 народных депутатов. Большую часть голосов за кандидатура нардепа от группы "За Майбутнє" отдала президентская фракция "Слуга народа" — 181.

"Рада назначила нового омбудсмена! После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", — сообщил Железняк в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что законопроект №7514 о назначении Дмитрия Лубинца на должность нового омбудсмена был получен Верховной Радой 1 июля. Автором документа выступил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

Дмитрий Лубинец — народный депутат Украины VIII и IX созывов. В 2014 году попал в Верховную Раду как мажоритарщик от "Блока Петра Порошенко", а в 2019 — прошел как беспартийный и через время стал членом парламентской группы "За Майбутнє". Являлся одним из 59 народных депутатов, подписавших обращение, на основании которых Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Данная норма обязывала госслужащих в декларациях объяснять источники их доходов и доходов членов их семей. В декабре 2021 года Дмитрий Лубинец с коллегами зарегистрировали законопроект о возвращении пропорционально-мажоритарной системы выборов.

[ + – ] Дмитрий Лубинец назначен новым омбудсменом Украины

Напомним, что Украина была без Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в течение месяца. 31 мая парламент уволил Людмилу Денисову с должности омбудсмена. За ее отставку проголосовали 234 народных депутата.

Сама Людмила Денисова называла увольнение с должности омбудсмена нарушением Конституции и пообещала, что будет обжаловать решение Верховной Рады в суде. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова утверждала, что украинский омбудсмен не передовала следователям данные об изнасилованиях, которые совершали солдаты ВС РФ.

В конце июня издание "Украинская правда" опубликовало большой материал, посвященный Людмиле Денисовой, в котором говорилось, что экс-омбудсмен на допросе призналась, что выдумывала страшные истории о военных преступлениях, совершенных россиянами.