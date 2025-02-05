"Пакунок малюка": как получить денежную компенсацию и каков ее размер

С 2025 года денежная компенсация стоимости помощи "Пакунок малюка" станет постоянной программой. Она назначается, если обращение за ней поступило не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.

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Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и выплаты денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "Пакунок малюка". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Новый механизм приняли, чтобы обеспечить выплаты компенсации после завершения пилотного проекта монетизации "Пакунка малюка", который действовал в 2020-2024 годах.

Ранее родители новорожденных детей сталкивались с проблемами при получении денежной компенсации, поскольку срок действия предыдущих нормативных документов завершился, а новый порядок выплат еще не был принят.

В 2024 году Министерство социальной политики пересмотрело содержимое "Пакунка малюка", а его ориентировочная стоимость выросла с 6 816 грн до 7 689 грн в связи с увеличением прожиточного минимума для детей.

"Пакунок малюка" в 2025 году: как получить

С 2025 года денежная компенсация стоимости помощи "Пакунок малюка" станет постоянной программой. Соответствующий проект постановления Кабмина опубликован на официальном сайте Министерства социальной политики Украины.

Ранее выплата средств осуществлялась только через специальные счета в ПриватБанке. Однако с 2025 года родители смогут выбирать любой из уполномоченных банков, которые будут участвовать в программе. Перечень этих учреждений будет регулярно обновлять Государственная служба по делам детей на своем официальном веб-сайте.

Получить "Пакунок малюка" могут не только биологические родители, но и приемные родители, усыновители, опекуны, патронатные воспитатели и родители-воспитатели. Помощь предоставляется непосредственно в роддоме после рождения ребенка.

Если на момент рождения набор временно отсутствует в медицинском учреждении, заявку можно подать в органы соцзащиты или Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства. Это необходимо сделать в течение 30 календарных дней с момента рождения малыша.

В случае рождения ребенка вне роддома необходимо подать заявку, свидетельство о рождении и справку, подтверждающую факт рождения. Этот документ предоставляется медицинским учреждением или медицинской консультативной комиссией, если осмотр матери и ребенка не проводился.

Какова сумма "Пакунок малюка" 2025 года

Финансовая помощь при рождении или усыновлении ребенка в 2025 году составляет 41 280 грн. Выплаты будут осуществляться независимо от количества новорожденных в семье.

Родители получат первый платеж в размере 10 320 грн, а остальная сумма будет выплачиваться ежемесячно равными частями по 860 грн в течение следующих 36 месяцев.

Размер помощи остается неизменным, поскольку он определен законом и не зависит от прожиточного минимума.

Сколько дают денег вместо "Пакунка малюка"

У родителей есть возможность забрать деньги вместо "Пакунка малюка". Отказ от него надо написать или сразу в роддоме или же в течение месяца в ближайшем отделении соцзащиты.

Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. Получатель может обратиться за денежной компенсацией:

путем направления заявления и документов по почте в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения

при предоставлении ему комплексной услуги "єМалятко".

Денежная компенсация выплачивается в размере, равном трем прожиточным минимумам для детей до шести лет, установленным на дату рождения ребенка Это 7689 гривен. Эти средства поступают в безналичной форме на специальный счет получателя в одном из уполномоченных банков.

Напомним, 2 января заместитель министра обороны Сергей Мельник анонсировал, что в 2025 году в Украине военнослужащих, которые проходят лечение, будут получать "Пакунок пораненого".