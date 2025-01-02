В 2025 году в ВСУ появится "пакет раненого": в Минобороны анонсировали новую услугу

Раненые украинские бойцы вскоре будут получать дополнительную помощь, сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник. В настоящее время неизвестно, что именно будет содержать этот пакет поддержки.

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Украинские бойцы должны чувствовать постоянную поддержку государства, как во время службы, так и после ее завершения. Об этом АрмияInform отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

В 2025 году военным начнут выдавать т.н. "Пакет раненого", рассказал представитель МОУ. Впрочем, пока неизвестно, что именно будет входить в этот "набор".

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Также Сергей Мельник, в компетенцию которого в оборонном ведомстве входит, среди прочего, и гуманитарная поддержка и социальное сопровождение военнослужащих, работает над разработкой адаптивной одежды для раненых военных.

По его словам, дальнейшее улучшение системы питания и введение дополнительных финансовых стимулов для военных повысит мотивацию и улучшит условия службы.

"Эти инициативы являются лишь частью системных изменений, которые мы планируем реализовать", — подчеркнул Сергей Мельник.

Бригадный генерал юстиции подчеркнул, что реализация этого не только поддержит военных сегодня, но и создаст основу для их защиты, развития и уверенного будущего.

Сейчас военнослужащим Вооруженных Сил, которые лечатся после ранения, связанного с защитой Родины, на стационарном лечении получают ежемесячное денежное обеспечение по последним занимаемым должностям, то есть не менее 20 100 грн в месяц, и дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн.

Фокус писал, что в проекте государственного бюджета на 2025 год индексация зарплат для военнослужащих не запланирована. Однако размер выплат может быть скорректирован с учетом инфляции и повышения цен.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".