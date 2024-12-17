Какую помощь получат семьи военных в 2025 году: объяснение

Пособие выплачивается в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором погибли (или умерли) родственники лица.

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В 2025 году семьи военнослужащих смогут рассчитывать на государственную поддержку. В частности, это касается случаев гибели военнослужащего, если она произошла не в результате боевых действий. Кабинет Министров принял решение об увеличении размеров денежных компенсаций. Об этом говорится в постановлении № 1090.

В случае гибели, смерти или признания военнослужащего без вести пропавшим, единовременная денежная выплата предоставляется со дня, указанного в свидетельстве о смерти, либо с даты вступления в законную силу судебного решения о признании лица без вести пропавшим. Размер выплаты составляет 750 прожиточных минимумов для трудоспособного населения, установленного на 1 января того календарного года, в котором произошла гибель или смерть военнослужащего.

По состоянию на 2024 год прожиточный минимум составляет 3 028 гривен, что означает, что выплата равна 2 миллионам 271 тысяче гривен. Кроме того, государственная помощь предоставляется семье в случае установления военнослужащему инвалидности — начиная с даты, указанной в справке медико-социальной экспертной комиссии.

Так единовременная денежная помощь в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания назначается в зависимости от группы инвалидности:

400 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц – в случае установления инвалидности I группы (1 миллион 211 тысяч гривен);

300 прожиточных минимумов – в случае установления инвалидности II группы (908 тысяч гривен);

250 прожиточных минимумов – в случае установления инвалидности III группы (757 тысяч гривен).

Заявитель (родственник) подает заявление на назначение выплаты в Минветеранов. Это можно сделать в бумажном виде, в электронной форме через портал госуслуг "Дія" или с использованием Единого государственного реестра ветеранов войны.

Речь идет о компенсации в случаях, когда военный погиб или получил ранение в период прохождения военной службы, но не в боевых действиях.

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