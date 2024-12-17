Яку допомогу отримають сім'ї військових у 2025 році: пояснення

Допомога виплачується в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (або померли) родичі особи.

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У 2025 році сім'ї військовослужбовців зможуть розраховувати на державну підтримку. Зокрема, це стосується випадків загибелі військовослужбовця, якщо вона сталася не внаслідок бойових дій. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про збільшення розмірів грошових компенсацій. Про це йдеться в постанові № 1090.

У разі загибелі, смерті або визнання військовослужбовця безвісти зниклим одноразова грошова виплата надається з дня, зазначеного у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили судовим рішенням про визнання особи безвісти зниклою. Розмір виплати становить 750 прожиткових мінімумів для працездатного населення, встановленого на 1 січня того календарного року, в якому сталася загибель або смерть військовослужбовця.

Станом на 2024 рік прожитковий мінімум становить 3 028 гривень, що означає, що виплата дорівнює 2 мільйонам 271 тисячі гривень. Крім того, державна допомога надається сім'ї в разі встановлення військовослужбовцю інвалідності — починаючи з дати, зазначеної в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Так одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається залежно від групи інвалідності:

400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності I групи (1 мільйон 211 тисяч гривень);

300 прожиткових мінімумів — у разі встановлення інвалідності II групи (908 тисяч гривень);

250 прожиткових мінімумів — у разі встановлення інвалідності III групи (757 тисяч гривень).

Заявник (родич) подає заяву на призначення виплати до Мінветеранів. Це можна зробити в паперовому вигляді, в електронній формі через портал держпослуг "Дія" або з використанням Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Йдеться про компенсацію у випадках, коли військовий загинув або отримав поранення в період проходження військової служби, але не в бойових діях.

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