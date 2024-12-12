Виплати військовим: чи зміниться зарплата у бійців ЗСУ у 2025 році

Зарплати військових — це виключно податки, які платять українці.

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У проєкті державного бюджету на 2025 рік індексацію зарплат для військовослужбовців не заплановано. Однак розмір виплат може бути скориговано з урахуванням інфляції та підвищення цін. Отже, зарплати військових залишаться без змін. Про це повідомив народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

У 2025 році зарплата військовослужбовців залишиться на рівні 22 тисяч гривень.

"Якщо врахувати інфляцію, якщо врахувати зростання споживчих цін, то наступного року вони отримуватимуть менше, ніж цього року, це неприпустимо", — заявив Цимбалюк.

Народний депутат пояснив, що зарплати військовослужбовців фінансуються винятково за рахунок податків, які платять українці. Це державні кошти, які надходять до Державного бюджету. Тоді як інші витрати покриваються завдяки підтримці міжнародних партнерів, за що їм постійно дякують.

Зокрема західні кошти, як він розповів, підуть на соціальну сферу:

пенсії;

зарплати вчителям;

лікарям;

іншим бюджетникам.

Михайло Цимбалюк також розповів, що під час обговорення Державного бюджету на 2025 рік нардепи досягли перерозподілу коштів на користь обороноздатності. Річ у тім, що уряд пропонував надати 42 мільярди гривень на ремонт доріг. Але тепер гроші підуть на оборону.

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