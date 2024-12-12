Выплаты военным: изменится ли зарплата у бойцов ВСУ в 2025 году
Зарплаты военных — это исключительно налоги, которые платят украинцы.
В проекте государственного бюджета на 2025 год индексация зарплат для военнослужащих не запланирована. Однако размер выплат может быть скорректирован с учетом инфляции и повышения цен. Таким образом, зарплаты военных останутся без изменений. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк.
В 2025 году зарплата военнослужащих останется на уровне 22 тысяч гривен.
"Если учесть инфляцию, если учесть рост потребительских цен, то в следующем году они будут получать меньше, чем в этом году, это недопустимо", — заявил Цимбалюк.
Народный депутат пояснил, что зарплаты военнослужащих финансируются исключительно за счет налогов, которые платят украинцы. Это государственные средства, поступающие в Государственный бюджет. В то время как другие расходы покрываются благодаря поддержке международных партнеров, за что их постоянно благодарят.
В частности западные средства, как он рассказал, пойдут на социальную сферу:
- пенсии;
- зарплаты учителям;
- врачам;
- другим бюджетникам.
Михаил Цимбалюк также рассказал, что при обсуждении Государственного бюджета на 2025 год нардепы достигли перераспределения средств в пользу обороноспособности. Дело в том, что правительство предлагало предоставить 42 миллиарда гривен на ремонт дорог. Но теперь деньги пойдут на оборону.
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