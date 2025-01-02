У 2025 році в ЗСУ з'явиться "пакунок пораненого": у Міноборони анонсували нову послугу

Поранені українські бійці невдовзі отримуватимуть додаткову допомогу, повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник. На даний час невідомо, що саме буде містити цей пакунок підтримки.

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Українські бійці повинні відчувати постійну підтримку держави, як під час служби, так і після її завершення. Про це АрміяInform наголосив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

У 2025 році військовим почнуть видавати т.зв. "Пакунок пораненого", розповів представник МОУ. Утім, наразі невідомо, що саме входитиме до цього "набору".

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Також Сергій Мельник, до компетенції якого у оборонному відомстві входить, серед іншого, й гуманітарна підтримка та соціальний супровід військовослужбовців, працює над розробкою адаптивного одягу для поранених військових.

За його словами, подальше покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових підвищить мотивацію та поліпшить умови служби.

"Ці ініціативи є лише частиною системних змін, які ми плануємо реалізувати", — наголосив Сергій Мельник.

Бригадний генерал юстиції підкреслив, що реалізація цього не лише підтримає військових сьогодні, але й створить основу для їхнього захисту, розвитку та впевненого майбутнього.

Наразі військовослужбовцям Збройних Сил, які лікуються після поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини, на стаціонарному лікуванні отримують щомісячне грошове забезпечення за останніми займаними посадами, тобто не менше 20 100 грн на місяць, та додаткову винагороду в розмірі 100 000 грн.

Фокус писав, що у проєкті державного бюджету на 2025 рік індексацію зарплат для військовослужбовців не заплановано. Однак розмір виплат може бути скориговано з урахуванням інфляції та підвищення цін.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".