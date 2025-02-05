"Пакунок малюка": як отримати грошову компенсацію і який її розмір

З 2025 року грошова компенсація вартості допомоги "Пакунок малюка" стане постійною програмою. Вона призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

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Кабінет міністрів України затвердив порядок призначення та виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка". Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Новий механізм ухвалили, аби забезпечити виплати компенсації після завершення пілотного проєкту монетизації "Пакунка малюка", який діяв у 2020–2024 роках.

Раніше батьки новонароджених дітей стикалися з проблемами при отриманні грошової компенсації, оскільки термін дії попередніх нормативних документів завершився, а новий порядок виплат ще не був ухвалений.

У 2024 році Міністерство соціальної політики переглянуло вміст "Пакунка малюка", а його орієнтовна вартість зросла з 6 816 грн до 7 689 грн у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для дітей.

"Пакунок малюка" у 2025 році: як отримати

З 2025 року грошова компенсація вартості допомоги "Пакунок малюка" стане постійною програмою. Відповідний проєкт постанови Кабміну опубліковано на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України.

Раніше виплата коштів здійснювалася лише через спеціальні рахунки в ПриватБанку. Проте з 2025 року батьки матимуть можливість обирати будь-який з уповноважених банків, які братимуть участь у програмі. Перелік цих установ регулярно оновлюватиме Державна служба у справах дітей на своєму офіційному вебсайті.

Отримати "Пакунок малюка" можуть не лише біологічні батьки, а й прийомні батьки, усиновлювачі, опікуни, патронатні вихователі та батьки-вихователі. Допомога надається безпосередньо в пологовому будинку після народження дитини.

Якщо на момент народження набір тимчасово відсутній у медичному закладі, заявку можна подати до органів соцзахисту або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання. Це необхідно зробити протягом 30 календарних днів із моменту народження малюка.

У разі народження дитини поза межами пологового будинку необхідно подати заявку, свідоцтво про народження та довідку, яка підтверджує факт народження. Цей документ надається медичним закладом або медичною консультативною комісією, якщо огляд матері та дитини не проводився.

Яка сума "Пакунка малюка" 2025

Фінансова допомога при народженні або усиновленні дитини у 2025 році становить 41 280 грн. Виплати здійснюватимуться незалежно від кількості новонароджених у родині.

Батьки отримають перший платіж у розмірі 10 320 грн, а решта суми виплачуватиметься щомісячно рівними частинами по 860 грн упродовж наступних 36 місяців.

Розмір допомоги залишається незмінним, оскільки його визначено законом і він не залежить від прожиткового мінімуму.

Скільки дають грошей замість "Пакунка малюка"

У батьків є можливість забрати гроші замість "Пакунка малюка". Відмову від нього треба написати або відразу у пологовому або ж протягом місяця у найближчому відділенні соцзахисту.

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Отримувач може звернутися за грошовою компенсацією:

шляхом надсилання заяви та документів поштою до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення

під час надання йому комплексної послуги "єМалятко".

Грошова компенсація виплачується у розмірі, що дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей до шести років, встановленим на дату народження дитини Це 7689 гривень. Ці кошти надходять у безготівковій формі на спеціальний рахунок отримувача в одному з уповноважених банків.

Нагадаємо, 2 січня заступник міністра оборони Сергій Мельник анонсував, що у 2025 році в Україні військовослужбовців, які проходять лікування, будуть отримувати "Пакунок пораненого".