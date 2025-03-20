Тарифи на комунальні послуги: чи доведеться платити більше вже 2025 року

На газ діє мораторій, тоді як вартість електроенергії за останні роки підвищувалася двічі.

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В Україні, як і раніше, залишається невизначеність щодо можливого підвищення цін на електроенергію і природний газ у 2025 році. В уряді заявляють, що наразі переглядати тарифи не збираються. Однак експерти прогнозують зростання цін, посилаючись на ситуацію в енергетичному секторі та необхідність виконання міжнародних зобов'язань щодо лібералізації ринку. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Наразі тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн за кВт-год, а ціна за кубометр газу — 7,96 грн. На газ діє мораторій, тоді як вартість електроенергії за останні роки підвищувалася двічі — щоразу майже на 70%. Раніше представники енергетичної сфери заявляли, що країна готується до перегляду тарифів у рамках виконання міжнародних зобов'язань щодо лібералізації ринку.

Під цим процесом мається на увазі можливість підвищення цін з одночасною компенсацією зростання тарифів за допомогою субсидій. Однак в уряді підкреслюють, що до закінчення війни відмовлятися від регульованих комунальних тарифів не планують.

Зокрема, у Меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ) ідеться про те, що Україна має протягом шести місяців після закінчення воєнного стану розробити план лібералізації ринків природного газу та електроенергії.

"Після завершення війни порядок денний реформ в енергетичному секторі, серед іншого, потребуватиме відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках газу", — зазначено в документі.

Експерти також наголошують, що для забезпечення стійкості необхідно поступово підвищувати тарифи на газ та електроенергію до рівня, який дасть змогу покривати витрати. Однак точні параметри цього рівня поки що не визначено.

Згідно з інфляційними звітами Національного банку, тарифи в поточному році залишаться без змін. Однак із 2026 року можливе поетапне збільшення вартості природного газу, електроенергії та опалення до економічно обґрунтованих показників.

Щодо газу, то за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, держава буде змушена змінити вартість для забезпечення безперебійного нового опалювального сезону. Для цього необхідно буде здійснити закупівлю 3-4 млрд кубометрів палива.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.

Також повідомлялося, що в січні 2025 року сукупна вартість комунальних послуг в Україні збільшилася на 19,1% порівняно з тим самим періодом 2024 року.