Тарифы на коммунальные услуги: придется ли платить больше уже в 2025 году

На газ действует мораторий, тогда как стоимость электроэнергии за последние годы повышалась дважды.

Related video

В Украине по-прежнему остается неопределенность относительно возможного повышения цен на электроэнергию и природный газ в 2025 году. В правительстве заявляют, что на данный момент пересматривать тарифы не собираются. Однако эксперты прогнозируют рост цен, ссылаясь на ситуацию в энергетическом секторе и необходимость выполнения международных обязательств по либерализации рынка. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

На данный момент тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за кВт·ч, а цена за кубометр газа — 7,96 грн. На газ действует мораторий, тогда как стоимость электроэнергии за последние годы повышалась дважды — каждый раз почти на 70%. Ранее представители энергетической сферы заявляли, что страна готовится к пересмотру тарифов в рамках выполнения международных обязательств по либерализации рынка.

Под этим процессом подразумевается возможность повышения цен с одновременной компенсацией роста тарифов с помощью субсидий. Однако в правительстве подчеркивают, что до окончания войны отказываться от регулируемых коммунальных тарифов не планируют.

В частности, в Меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ) говорится о том, что Украина должна в течение шести месяцев после окончания военного положения разработать план либерализации рынков природного газа и электроэнергии.

"После завершения войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, среди прочего, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа", — указано в документе.

Эксперты также подчеркивают, что для обеспечения устойчивости необходимо постепенно повышать тарифы на газ и электроэнергию до уровня, который позволит покрывать расходы. Однако точные параметры этого уровня пока не определены.

Согласно инфляционным отчетам Национального банка, тарифы в текущем году останутся без изменений. Однако с 2026 года возможно поэтапное увеличение стоимости природного газа, электроэнергии и отопления до экономически обоснованных показателей.

Что касается газа, то по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, государство будет вынуждено изменить стоимость для обеспечения бесперебойного нового отопительного сезона. Для этого необходимо будет осуществить закупку 3-4 млрд кубометров топлива.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.

Также сообщалось, что в январе 2025 года совокупная стоимость коммунальных услуг в Украине увеличилась на 19,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.