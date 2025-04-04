"Украли 10 млн КВт": у РФ привласнюють електроенергію від вітряних турбін України

Російська Федерація незаконно забирає електроенергію, яку виробляють українські вітрогенератори в селі Безіменне Новоазовського району Донецької області.

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Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його даними, цього року росіяни інтегрували у свою енергетичну систему та запустили 11 вітряних турбін, що належать Україні.

РФ привласнила українські вітряні турбіни Фото: Петро Андрющенко/Telegram

"Росіяни вкрали 10 млн Квт тільки за лютий-березень 2025 року. Не тільки зерно. І не тільки ЗАЕС", — заявив Андрющенко.

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Він зазначив, що до кінця року окупанти мають намір запустити ще 8 вітрогенераторів. Усі ці турбіни були встановлені та введені в експлуатацію задовго до початку російсько-української війни — наприкінці 2000-х років.

"Колонізаторське мародерство в чистому вигляді", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, у березні був період, коли Україна експортувала електроенергію на максимумі можливостей перетину. Експорт міг би бути ще більшим, але це не дозволяють потужності інтерконекторів.

Також повідомлялося, що загальні збитки енергетичного сектора України під час війни перевищують 56 млрд доларів. Для повного відновлення, не повернення до первісного довоєнного рівня, а до поліпшення стану енергетичного сектору, необхідно 50,5 млрд доларів.