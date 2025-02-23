За три года масштабные атаки ВС РФ подорвали энергетическую стабильность Украины: по меньшей мере 70% всей украинской генерации разрушено, повреждено или находится под оккупацией. Фокус выяснил, какие вызовы энергосектор преодолевает каждый день и какие его еще ждут.

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Общие убытки энергетического сектора Украины во время войны превышают 56 млрд долларов. Для полного восстановления, не возвращения к первоначальному довоенному уровню, а к улучшению состояния энергетического сектора, необходимо 50,5 млрд долларов. Так очертили ситуацию в энергетической сфере аналитики Киевской школы экономики (KSE). А энергоэксперты оценили шансы на восстановление украинской энергетики и рассказали, реалистично ли ожидать жизни без блэкаутов.

Многомиллиардные потери: как после трех лет войны ситуацию в энергетике оценивают специалисты

Данные о потерях в энергоотрасли украинских экспертов KSE совпадают с оценкой Международного валютного фонда (МВФ), который по состоянию на лето 2024 года оценил убытки украинской энергетики из-за российских обстрелов в 56,5 млрд долларов.

В течение войны российская армия оккупировала около 18 ГВт мощностей, в частности Запорожскую атомную электростанцию, которую считают крупнейшей в Восточной Европе — установленная мощность всех шести энергоблоков, составляет 6040 МВт. По состоянию на сентябрь прошлого года Россия осуществила 25 массированных ракетно-дронных атак на энергосистему Украины. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на портале Energy Map украинского аналитического центра DiXi Group.

Полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС

Полностью были разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС. Критические повреждения (более 80%) получили частные теплоэлектростанции, среди которых Ладыжинская, Бурштынская, Добротворская, Кураховская, Криворожская и Приднепровская ТЭС.

"Повреждена инфраструктура на миллиарды долларов. Наиболее чувствительное повреждение и разрушение — это ДнепроГЭС. Это действительно очень большая потеря для Украины. И следует подчеркнуть, что ДнепроГЭС — это электростанция, которая серьезно добавляла возможность балансировать нашу энергосистему. А у нас и так дефицит маневровых мощностей, поэтому ее потеря очень ощутима", — отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Наиболее чувствительное повреждение и разрушение — это ДнепроГЭС Фото: Офис генерального прокурора

Российские войска фактически уничтожили все нефтеперерабатывающие заводы на территории Украины и неоднократно повреждали значительную часть инфраструктуры по хранению нефти и нефтепродуктов.

По информации специалистов, наибольшие убытки (напомним, общая сумма убытков в энергетике превышает 56 млрд долларов) повлекли разрушения объектов генерации электрической энергии (8,5 млрд долларов), магистральных линий передачи электроэнергии (2,1 млрд долларов), а также нефтегазовой инфраструктуры (3,3 млрд долларов).

"Потребности восстановления электроэнергетического сектора оценены на общую сумму в 33,8 млрд долларов, в том числе 29,3 млрд долларов для объектов генерации. Еще 4,6 млрд долларов необходимо для восстановления инфраструктуры передачи и распределения электрической энергии. Оценочная стоимость восстановления нефтегазового сектора достигает 14,8 млрд долларов, а сектора централизованного теплоснабжения — 1,4 млрд долларов, не считая восстановления крупных ТЭЦ", — говорится в отчете KSE.

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Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович в свою очередь отмечает: во время войны, когда информация по причинам безопасности не является открытой, точные данные о потерях мощностей и их восстановлении предоставить трудно. Поэтому делать выводы можно только согласно оценке поврежденных, утраченных или оккупированных объектов.

"Официальных значительных деталей по количеству и типу установленных мощностей, которые есть сейчас, не предоставляют. По итогам потерь этих трех лет войны, можно сказать, что мы имеем существенное сокращение мощностей угольных тепловых электростанций, а также теплоэлектроцентралей, которые продолжают быть целью атак врага в крупных городах. Например, как это было в Николаеве (речь идет об атаке по Николаеву 16 февраля, когда в результате удара российским "Шахедом" по критической инфраструктуре более 100 тыс. жителей города остались без отопления — ред). Конечно, пострадала и гидрогенерация. Мы знаем об осуществлении атаки на ряд станций Укргидроэнерго, а также о работах, которые ведутся для устранения последствий. этих ударов. Напомню и об атаках на газовую инфраструктуру, которая может влиять на доступность ресурса для генерирующих компаний", — в комментарии Фокусу добавил Роман Ницович.

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Ремонтировать, строить или менять стратегию: пути восстановления энергосистемы

В условиях постоянных ракетных атак восстанавливать разрушенные объекты, что требует времени от нескольких месяцев до нескольких лет и не дает гарантии защиты во время следующего нападения со стороны ВС РФ, нецелесообразно, считают энергетики. Выход видят в текущих и капитальных ремонтах, так называемых "донорских станциях", а также распределительной генерации — тысячах малых объектов по выработке электрической энергии.

"Все будет зависеть от того, насколько эти мощности можно будет отремонтировать полноценно. Замечу, что речь идет о генерации. Относительно распределительных сетей, подстанций, то многое из этого тоже требует капитального ремонта. Некоторые из объектов вроде отремонтированы, но полноценно функционировать не могут. В условиях увеличения потребительской нагрузки и морозов, они рискуют не выдержать", — сказал в комментарии Фокусу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В Украине работало 30 ключевых подстанций. Во время войны почти все были повреждены

Он отметил, что в Украине работало 30 ключевых подстанций. Во время войны почти все были повреждены.

"Еще в 2023 году капитально отремонтировали две подстанции, однако во всех остальных случаях обошлись текущим ремонтом. Поэтому по крайней мере семь из ключевых украинских подстанций нуждались в ремонте еще в 2024-м. Насколько я знаю, там ничего так и не делали. Продолжались оперативные ремонты, конечно, подтягивали технический уровень подстанций, однако капитальных работ не вели. Добавлю, что никто пока не подсчитал, сколько точно нужно инвестировать в восстановление энергосистемы Украины. Все, что известно, это лишь приблизительные расчеты, которые, возможно, не учитывают те объекты, которые и не находились в работе", — добавил Корольчук.

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Эксперт также отметил, что в Украине используют так называемые "донорские" объекты, например Кураховская ТЭС, которую разобрали на запчасти, чтобы восстановить другие разрушенные электростанции.

Долгое время россияне обстреливали Кураховскую ТЭС из артиллерии. А в апреле 2024 года убытки от ударов по этой ТЭС оценивали почти в миллиард гривен. Но окончательно ее решили разобрать после того, как оккупанты взорвали мост, по которому на станцию завозили уголь. Восстановить мост было невозможно, поэтому ТЭС, которая работала десятилетиями, решили разобрать. До этого ДТЭК искал запчасти на выведенных из эксплуатации электростанциях по всей Европе. Но даже партнерам, которые имели запчасти советских времен, понадобились месяцы для оформления и транспортировки их в Украину.

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"Снимается оборудование, которое не участвует в работе, или же используются старые блоки. Однако это, конечно, не подается энергокомпаниями, как решение проблемы", — добавил эксперт Юрий Корольчук.

Он также отметил, что Украина не погрузилась зимой 2025 года в новые блэкауты, прежде всего благодаря эффективной и оперативной работе энергетиков, которые восстанавливают, перенастраивают и оживляют поврежденные сети. Да и зиму, за исключением последних недель февраля, нельзя назвать морозной. Однако есть еще один фактор, который повлиял на то, что украинцы провели эту зиму со светом.

"Со второй половины 2024 года несколько снизились промышленные мощности, что дает возможность не отключать население и только ограничивать бизнес", — говорит Корольчук.

Правительство Украины утвердило новый фиксированный тариф на электроэнергию для населения Фото: "24 Канал"

Тарифы на электроэнергию для населения: будут ли их повышать уже в этом году

Правительство Украины утвердило новый фиксированный тариф на электроэнергию для населения, согласно постановлению КМУ №632, от 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей увеличился от 2,64 грн/кВт∙ч до 4,32 грн/кВт∙ч. Стоит заметить, что тариф является фиксированным и не дифференцируется по объему потребления. Поскольку такая цена должна действовать до 30 апреля 2025 года, изменений в стоимости электроэнергии для населения по крайней мере до мая не предвидится.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей увеличился от 2,64 грн/кВт∙ч до 4,32 грн/кВт∙ч

Согласно октябрьскому меморандуму Международного валютного фонда, после пятого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), повышение цен на энергоносители в Украине в ближайшее время не планируется. Документ не содержит прямых требований по увеличению тарифов для Украины, о чем уже сообщали в Министерстве финансов Украины.

Однако из-за увеличения вражеских ударов и обстрелов инфраструктуры Украины в информационном пространстве время от времени возникает тема изменения в тарифах на электроэнергию. В частности, некоторые эксперты не исключают варианты, что в течение 2025 года тарифы на свет могут вырасти. Так, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко высказывал предположение, что с начала лета цена на электроэнергию может вырасти до 6,64 грн за кВт-ч: "На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн".

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Как ранее сообщал Фокус, значительное повышение стоимости электроэнергии в начале лета 2024 года вызвало беспокойство граждан, однако эксперты объясняют, что такое решение было вынужденным, которое позволяет государственным компаниям прекратить субсидирование населения и собрать достаточно средств, чтобы реализовать проекты по достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, о чем Фокус писал ранее. Также это позволит Укргидроэнерго начать построение Каневской ГАЭС, которая будет иметь 1000 МВт мощности.

"Люди задаются вопросами на этом фоне, ведь анонсируются значительные инвестиции в достройку блоков на ХАЭС, закупки, которые осуществляет Энергоатом и тому подобное. Очевидно, что это тот контекст, в котором необходимо будет коммуницировать решение по повышению тарифов для населения. Поэтому я не исключаю вероятности повышения цен, даже в текущем году. Но по какой логике это могут осуществить, пока не понятно", — добавил эксперт Роман Ницович.

Специалист пояснил, что речь идет о более широкой стратегии либерализации рынка, которую правительство должно разработать и представить дорожную карту либерализации в соответствии с планом Ukraine Facility в следующем году.

С начала 2025 года определенные категории граждан могут получать электроэнергию по сниженным тарифам Фото: Из открытых источников

"Было бы логично видеть определенную последовательность шагов и понимание того графика или той перспективы, когда вводят рыночные цены для населения, и таким образом мы сбалансируем ситуацию прежде всего для поставщиков и тех государственных компаний, которые обеспечивают эти льготные цены за счет механизма наложения специальных обязанностей (речь идет об Энергоатоме и Укргидроэнерго). И тогда эта дорожная карта должна была бы давать ответ, куда будут направлены эти ресурсы, дополнительная выручка, которую получают поставщики", — говорит Ницович.

В Украине тариф на электроэнергию, введенный с начала июня 2024 года, распространяется на всех бытовых потребителей

Напомним, в Украине тариф на электроэнергию, введенный с начала июня 2024 года, распространяется на всех бытовых потребителей:

С 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года для людей, которые имеют квартиры/дома с электроотоплением, действуют следующие тарифы:

за потребление до 2000 кВт∙ч в месяц — 2,64 грн/кВт∙ч на весь объем электроэнергии;

за потребление свыше 2000 кВт∙ч в месяц — 4,32 грн/кВт∙ч на весь объем потребленной электроэнергии.

Также с начала 2025 года определенные категории граждан могут получать электроэнергию по сниженным тарифам вплоть до завершения отопительного сезона. Речь идет о совладельцах больших многоквартирных домов, где отсутствует газовое обеспечение, или места, где есть проблемы с теплоснабжением. Правительство внесло изменения в постановление, и жители таких домов могут платить за электроэнергию 2 грн 64 коп. за киловатт до конца апреля 2025 года.

Кстати, в Украине действующие тарифные коэффициенты для владельцев двухзонных и трехзонных счетчиков электроэнергии.

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Ночью, с 23:00 до 07:00, когда нагрузка на энергосистему меньше всего, стоимость тарифа меньше основного на 50%, поэтому пользователи платят только 2,16 грн/кВт∙ч.

А вот тарифы для бизнеса с 1 июня 2024 года серьезно выросли. Основными причинами повышения цен власти называют необходимость проведения ремонтных работ энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак, а также стремление улучшить условия функционирования рынка электрической энергии для обеспечения эффективного взаимодействия со странами ЕС.

По словам экспертов, приравнивать тарифы для населения к тарифам для бизнеса в Украине вряд ли намерены.

В то же время Фокус поинтересовался, сколько стоит электроэнергия для населения в некоторых странах Европы. Согласно данным Евростата, они достаточно высокие.

Какова стоимость электроэнергии для населения в некоторых странах Европы*

Страна Цена для домохозяйств (расходы, которые менше 1000 кВт/ч), грн за кВт-ч Польша 12,7 Чехия 24,8 Словакия 11,4 Литва 11,1 Эстония 13,4 Латвия 16,2 Хорватия 10 Венгрия 4,2 Румыния 7 Греция 21,1 Болгария 5,2 Грузия 2,3 Молдова 5,5

*Данные Евростата на первое полугодие 2024 года, тариф переведен в грн. по курсу НБУ по состоянию на 20 февраля 2025-го.

Среди стран из перечня есть и те, у кого Украина активно покупает электроэнергию. И объемы импорта растут с каждым годом. Так, согласно данным мониторинга ExPro Electricity, в 2024-м по сравнению с 2023-м страна увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раз до 4,4 млн МВт-ч. Наибольшую долю в структуре импорта в декабре 2024 года заняла Венгрия (35%), а второе место среди стран, поставляющих нам электроэнергию, заняла Словакия (25%).