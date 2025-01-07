Тариф на свет повысят уже летом: стало известно, сколько придется платить

По словам главы Союза потребителей коммунуслуг Украины Олега Попенко, цена на электроэнергию вырастет в два этапа — сперва летом, а после через 2-3 месяца.

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В начале лета в Украине ожидается значительное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Стоимость может увеличиться с текущих 4,32 грн до 6,7 грн за 1 кВт·ч. Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунуслуг Украины Олег Попенко в Facebook.

Эксперт подчеркнул, что государственные учреждения, такие как Министерство энергетики и НАЭК "Энергоатом", поддерживают идею, чтобы население оплачивать электроэнергию по рыночной цене. Стоимость определяется с учетом расходов на производство энергии.

По его мнению, что с 1 июня 2025 года тариф на свет повысят до 6,68 грн, а года через два-три — до 9 грн.

"В прошлом году назывались цены в 6,5−7 грн за кВт/ч и в ближайших планах поднять цены до этого уровня. Но эта цифра была рыночной ценой или ценой на рынке на сутки вперед, в 2023-м году, а сегодня это уже более 9 грн, поэтому я уверен, что с 1 июня тариф на электроэнергию повысят до 6,68 грн. Всего через 2−3 года тариф вырастет до 9 грн", — говорится в прогнозе.

Эксперт добавил, что с начала этого года рыночная стоимость электричества повысилась примерно до 10 грн за 1 кВт/ч, из которых:

5,95 грн — цена на рынке на сутки вперед;

1,7 грн — передача электроэнергии;

2,35 грн — налог на добавленную стоимость;

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине может вырасти до 6–7 грн за киловатт для населения и 11–12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5–7 гривен за киловатт.