Тариф на світло підвищать уже влітку: стало відомо, скільки доведеться платити

За словами голови Спілки споживачів комунпослуг України Олега Попенка, ціна на електроенергію зросте у два етапи — спершу влітку, а потім через 2-3 місяці.

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На початку літа в Україні очікується значне підвищення тарифів на електроенергію для населення. Вартість може збільшитися з поточних 4,32 грн до 6,7 грн за 1 кВт-год. Про це повідомив голова Союзу споживачів комунпослуг України Олег Попенко у Facebook.

Експерт наголосив, що державні установи, такі як Міністерство енергетики та НАЕК "Енергоатом", підтримують ідею, щоб населення оплачувало електроенергію за ринковою ціною. Вартість визначається з урахуванням витрат на виробництво енергії.

На його думку, що з 1 червня 2025 року тариф на світло підвищать до 6,68 грн, а років через два-три — до 9 грн.

"Минулого року називалися ціни в 6,5-7 грн за кВт/год і в найближчих планах підняти ціни до цього рівня. Але ця цифра була ринковою ціною або ціною на ринку на добу наперед, у 2023-му році, а сьогодні це вже понад 9 грн, тому я впевнений, що з 1 червня тариф на електроенергію підвищать до 6,68 грн. Усього через 2-3 роки тариф зросте до 9 грн", — ідеться в прогнозі.

Експерт додав, що з початку цього року ринкова вартість електрики підвищилася приблизно до 10 грн за 1 кВт/год, з яких:

5,95 грн — ціна на ринку на добу наперед;

1,7 грн — передача електроенергії;

2,35 грн — податок на додану вартість;

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні може зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.