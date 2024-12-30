Ціни на електроенергію: стали відомі тарифи, за якими платитимуть українці у 2025 році

В Україні діють різні тарифи на електроенергію, зокрема це стосується багатозонних і спеціальних користувачів з електричним опаленням.

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Національна комісія, що регулює енергетичні та комунальні послуги (НКРЕКП), затвердила новий тариф на передачу електроенергії. У 2025 році він зросте на 30% порівняно з поточним. Про це стало відомо за результатами засідання НКРЕКП.

Тариф на передачу електроенергії на 2025 рік встановлений у розмірі 686,23 гривні за Мегават-годину. Цей тариф покриває витрати "Укренерго" на транспортування електроенергії від виробника до кінцевого комерційного споживача.

В Україні діють різні тарифи на електроенергію, включно з багатозонними та спеціальними для користувачів з електричним опаленням. Однак тарифи для домашніх господарств залишаться незмінними щонайменше до 1 травня 2025 року. Таким чином, у зимовий період 2024-2025 років вартість 1 кіловат-години становитиме 4,32 гривні, незалежно від тарифу на передачу.

Крім того, тариф на послуги з передачі електрики для підприємств зеленої металургії 2025 року становитиме 359,55 гривні/мегават-годину. А це 1,4% нижче від поточного тарифу в 364,7 гривні/мегават-годину.

Тариф на послуги з диспетчерського управління також знизили на 5%. Так, у 2025 році його встановлено на рівні 98,97 гривні/мегават-годину.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні може зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.