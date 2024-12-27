Деякі українці регулярно переплачують за світло: у чому проблема

Виявити несправність лічильника можна своєчасно, якщо звернути увагу на певні ознаки.

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Деякі громадяни України можуть платити більше за електроенергію, ніж необхідно. Це може відбуватися з різних причин, зокрема через поломку лічильника. Визначити несправність лічильника можна, якщо звертати увагу на кілька ключових ознак. Про це повідомляє ДТЕК.

"Вихід з ладу приладу обліку не призводить до зупинки електропостачання, але може призвести до помилок у підрахунку електроенергії", — йдеться в повідомленні ДТЕК.

Які ознаки несправності лічильника:

некоректно відображаються дата або час;

на дисплеї лічильника відображається помилка (наприклад, напис "ERROR");

підрахунок витраченої електроенергії зупинився (попри те, що ви продовжуєте її використовувати);

світіння певних індикаторів;

не працює перемикач тощо.

Лічильник не можна ремонтувати самостійно. Втручатися в роботу пристрою взагалі незаконно, за це служби мають право виписати штраф. Якщо ви помітили несправність, потрібно звернутися в спеціальну службу і викликати фахівця.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні може зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.