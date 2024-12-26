Вимога ЄС: у 2025 році можуть підвищити тариф на на світло, деталі

Якщо тариф на світло і підвищать наступного року, українці поки що не платитимуть за електроенергію за ринковими розцінками.

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Після закінчення опалювального сезону українців може очікувати чергове підвищення тарифів на електроенергію. Експерти вже зараз попереджають, що збільшення цін на електрику та газ є можливим у межах вимог інтеграції. Однак поки що вартість електроенергії залишається незмінною. Відомо, що тарифи не переглядатимуться щонайменше до 1 травня 2025 року. З 1 червня 2024 року для побутових споживачів ціна за кіловат електроенергії становить 4,32 гривні. Про це повідомив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев у коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, є ймовірність, що після закінчення опалювального сезону в Україні можуть підвищити тариф на світло.

"Серед вимог для подальшої інтеграції з Європейським союзом та умов щодо надання кредитів Міжнародним валютним фондом є скасування спеціальних обов'язків на ринках електричної енергії та природного газу", — заявив експерт.

Це означає, що в майбутньому пільгові тарифи на електроенергію та газ для побутових споживачів мають бути приведені до ринкових рівнів. Попри відсутність фіксованого значення для ринкової ціни, за словами Рябцева, орієнтовна вартість становить приблизно 7 гривень.

Рябцев зазначає, що поки що незрозуміло, чи будуть в Україні одночасно підвищувати тарифи на газ і електроенергію в межах вимог. У такому разі насамперед це вдарить по гаманцях побутових споживачів.

Водночас якщо тариф на світло і піднімуть наступного року, то це буде не до ринкового рівня, а тільки в його напрямку.

На момент публікації матеріалу Міненерго і НКРЕКП не коментували інформацію про можливе підвищення тарифів на світло.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні може зрости до 6–7 грн за кіловат для населення і 11–12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5–7 гривень за кіловат.