Требование ЕС: в 2025 году могут повысить тариф на на свет, детали

Если тариф на свет и поднимут в следующем году, украинцы пока еще не будут платить за электроэнергию по рыночным расценкам.

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После окончания отопительного сезона украинцев может ожидать очередное повышение тарифов на электроэнергию. Эксперты уже сейчас предупреждают, что увеличение цен на электричество и газ является возможным в рамках требований интеграции. Однако пока стоимость электроэнергии остается неизменной. Известно, что тарифы не будут пересматриваться как минимум до 1 мая 2025 года. С 1 июня 2024 года для бытовых потребителей цена за киловатт электроэнергии составляет 4,32 гривны. Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, есть вероятность, что после окончания отопительного сезона в Украине могут повысить тариф на свет.

"Среди требований для дальнейшей интеграции с Европейским союзом и условий по предоставлению кредитов Международным валютным фондом является отмена специальных обязанностей на рынках электрической энергии и природного газа", — заявил эксперт.

Это означает, что в будущем льготные тарифы на электроэнергию и газ для бытовых потребителей должны быть приведены к рыночным уровням. Несмотря на отсутствие фиксированного значения для рыночной цены, по словам Рябцева, ориентировочная стоимость составляет около 7 гривен.

Рябцев отмечает, что пока не ясно, будут ли в Украине одновременно повышать тарифы на газ и электроэнергию в рамках требований. В таком случае в первую очередь это ударит по кошелькам бытовых потребителей.

В то же время если тариф на свет и поднимут в следующем году, то это будет не до рыночного уровня, а только в его направлении.

На момент публикации материала Минэнерго и НКРЭКУ не комментировали информацию о возможном повышении тарифов на свет.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине могут вырасти до 6-7 грн за киловатт для населения и 11-12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5-7 гривен за киловатт.