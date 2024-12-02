Тариф на свет в Украине: сколько нужно будет заплатить за ноябрь

До конца апреля тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

В ноябре украинцы будут оплачивать электроэнергию по цене 4,32 грн за 1 кВт*ч. Этот тариф сохранится до 30 апреля 2025 года. Показания счетчиков рекомендуется передать до 3 декабря, чтобы избежать начисления "лишних" киловатт. Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

Тариф на свет в Украине — сколько придется платить за ноябрь

В документе отмечается, что тариф на свет для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до указанного срока тариф на свет для бытовых потребителей останется неизменным.

Ответ министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко

В то же время в энергокомпании "ДТЭК Днепровские энергосети" подчеркнули, что своевременная передача данных счетчиков за коммунальные услуги позволит избежать возможных недоразумений. Это поможет предотвратить просрочки в оплате или ошибочные начисления дополнительных объемов потребленных ресурсов по существующему тарифу на свет.

Показания счетчиков необходимо передавать в течение нескольких дней. Последний срок для подачи данных за ноябрь – 3 декабря. Особенно важно передавать данные вовремя, учитывая периодические отключения света. Это связано с тем, что для расчета объема потребленной электрической энергии учитываются только информацию, переданную в установленный период – с 29 ноября по 3 декабря.

"Мы опираемся только на данные вашего прибора. Если не передать показания до 3 декабря, согласно законодательству, объем будет рассчитан по среднесуточному потреблению аналогичного периода в прошлом году – ноябре 2023 года. Чтобы избежать разногласий в начислении и получать счета только за реально потребленную электроэнергию, не забывайте своевременно передавать информацию", – говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине могут вырасти до 6-7 грн за киловатт для населения и 11-12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5-7 гривен за киловатт.