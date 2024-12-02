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Экономика

Тариф на свет в Украине: сколько нужно будет заплатить за ноябрь

Тариф на свет в Украине
Фото: Getty Images | Тариф на свет в Украине

До конца апреля тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

В ноябре украинцы будут оплачивать электроэнергию по цене 4,32 грн за 1 кВт*ч. Этот тариф сохранится до 30 апреля 2025 года. Показания счетчиков рекомендуется передать до 3 декабря, чтобы избежать начисления "лишних" киловатт. Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

Тариф на свет в Украине — сколько придется платить за ноябрь

В документе отмечается, что тариф на свет для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до указанного срока тариф на свет для бытовых потребителей останется неизменным.

Ответ министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко Fullscreen
Ответ министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко

В то же время в энергокомпании "ДТЭК Днепровские энергосети" подчеркнули, что своевременная передача данных счетчиков за коммунальные услуги позволит избежать возможных недоразумений. Это поможет предотвратить просрочки в оплате или ошибочные начисления дополнительных объемов потребленных ресурсов по существующему тарифу на свет.

Показания счетчиков необходимо передавать в течение нескольких дней. Последний срок для подачи данных за ноябрь – 3 декабря. Особенно важно передавать данные вовремя, учитывая периодические отключения света. Это связано с тем, что для расчета объема потребленной электрической энергии учитываются только информацию, переданную в установленный период – с 29 ноября по 3 декабря.

"Мы опираемся только на данные вашего прибора. Если не передать показания до 3 декабря, согласно законодательству, объем будет рассчитан по среднесуточному потреблению аналогичного периода в прошлом году – ноябре 2023 года. Чтобы избежать разногласий в начислении и получать счета только за реально потребленную электроэнергию, не забывайте своевременно передавать информацию", – говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине могут вырасти до 6-7 грн за киловатт для населения и 11-12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5-7 гривен за киловатт.