Тариф на світло в Україні: скільки потрібно буде заплатити за листопад

До кінця квітня тариф на електроенергію для побутових споживачів не переглядатимуть.

У листопаді українці оплачуватимуть електроенергію за ціною 4,32 грн за 1 кВт*год. Цей тариф збережеться до 30 квітня 2025 року. Показання лічильників рекомендується передати до 3 грудня, щоб уникнути нарахування "зайвих" кіловатів. Про це йдеться у відповіді міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка.

Тариф на світло в Україні — скільки доведеться платити за листопад

У документі зазначається, що тариф на світло для побутових споживачів, "згідно з Постановою № 632, затверджено до 30.04.2025".

Таким чином, до зазначеного терміну тариф на світло для побутових споживачів залишиться незмінним.

Відповідь міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка

Водночас в енергокомпанії "ДТЕК Дніпровські енергомережі" наголосили, що вчасна передача даних лічильників за комунальні послуги дасть змогу уникнути можливих непорозумінь. Це допоможе запобігти простроченням в оплаті або помилковим нарахуванням додаткових обсягів спожитих ресурсів за наявним тарифом на світло.

Показання лічильників необхідно передавати протягом кількох днів. Останній термін для подання даних за листопад — 3 грудня. Особливо важливо передавати дані вчасно, враховуючи періодичні відключення світла. Це пов'язано з тим, що для розрахунку обсягу спожитої електричної енергії враховуються тільки інформацію, передану у встановлений період — з 29 листопада по 3 грудня.

"Ми спираємося тільки на дані вашого приладу. Якщо не передати показання до 3 грудня, згідно із законодавством, обсяг буде розраховано за середньодобовим споживанням аналогічного періоду минулого року — листопаду 2023 року. Щоб уникнути розбіжностей у нарахуванні та отримувати рахунки лише за реально спожиту електроенергію, не забувайте вчасно передавати інформацію", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні можуть зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.