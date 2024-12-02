Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Економіка

Тариф на світло в Україні: скільки потрібно буде заплатити за листопад

Тариф на світло в Україні
Фото: Getty Images | Тариф на світло в Україні

До кінця квітня тариф на електроенергію для побутових споживачів не переглядатимуть.

У листопаді українці оплачуватимуть електроенергію за ціною 4,32 грн за 1 кВт*год. Цей тариф збережеться до 30 квітня 2025 року. Показання лічильників рекомендується передати до 3 грудня, щоб уникнути нарахування "зайвих" кіловатів. Про це йдеться у відповіді міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка.

Тариф на світло в Україні — скільки доведеться платити за листопад

У документі зазначається, що тариф на світло для побутових споживачів, "згідно з Постановою № 632, затверджено до 30.04.2025".

Таким чином, до зазначеного терміну тариф на світло для побутових споживачів залишиться незмінним.

Відповідь міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка Fullscreen
Відповідь міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка

Водночас в енергокомпанії "ДТЕК Дніпровські енергомережі" наголосили, що вчасна передача даних лічильників за комунальні послуги дасть змогу уникнути можливих непорозумінь. Це допоможе запобігти простроченням в оплаті або помилковим нарахуванням додаткових обсягів спожитих ресурсів за наявним тарифом на світло.

Показання лічильників необхідно передавати протягом кількох днів. Останній термін для подання даних за листопад — 3 грудня. Особливо важливо передавати дані вчасно, враховуючи періодичні відключення світла. Це пов'язано з тим, що для розрахунку обсягу спожитої електричної енергії враховуються тільки інформацію, передану у встановлений період — з 29 листопада по 3 грудня.

"Ми спираємося тільки на дані вашого приладу. Якщо не передати показання до 3 грудня, згідно із законодавством, обсяг буде розраховано за середньодобовим споживанням аналогічного періоду минулого року — листопаду 2023 року. Щоб уникнути розбіжностей у нарахуванні та отримувати рахунки лише за реально спожиту електроенергію, не забувайте вчасно передавати інформацію", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні можуть зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.