Тариф на світло в Україні: чи може ціна зрости до 9 грн

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, ціна на електроенергію для населення може значно зрости.

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Тариф на електроенергію для населення встановлено на рівні 4,32 гривні за кіловат і залишиться таким до закінчення опалювального сезону. Однак останнім часом експерти обговорюють імовірність підвищення цього тарифу. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає видання "РБК-Україна".

У 2025 році вартість електроенергії для населення може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат, що відповідає зростанню на 50-75%. За прогнозами, протягом двох-трьох років тариф може сягнути 8-9 гривень.

На прогноз про можливе підвищення тарифів на електроенергію для населення відреагував генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"По-перше, Yasno і представники нашої компанії нічого не говорили про тарифи на електроенергію для населення. По-друге, це питання перебуває виключно в компетенції Кабміну. І від них теж не було жодних заяв та оголошень. По-третє, довіряйте офіційним джерелам інформації", — сказав Сергій Коваленко.

Згідно з останніми даними, державний регулятор НКРЕКП має намір підвищити ціни на електроенергію для бізнесу з 1 листопада. Планується перегляд "прайс-кепів" зі збільшенням до 6 900 гривень за 1 мегават-годину (замість 5 600 гривень) у період з 11:00 до 17:00, що дасть змогу вирівняти граничні ціни до рівня ранкових пікових годин.

Нинішній тариф зафіксовано відповідною постановою Кабміну. Цей документ продовжує дію спеціальних обов'язків для учасників ринку електроенергії, а єдина фіксована ціна встановлена на рівні 4,32 гривні за кіловат до 30 квітня 2025 року.

Також на опалювальний період передбачено пільговий тариф для тих, хто використовує електроопалювальні системи, на рівні 2,64 гривні за кіловат для обсягу до 2000 кіловат-годин на місяць.

Раніше ми писали, як заощадити електроенергію під час відключень світла та прати речі правильно. Такі режими пральної машини, як "Легке прасування" та "Ручне прання" насправді непотрібні та мають шкідливі параметри. Орієнтуватися треба на те, як саме режим пральної машини піклується про речі.