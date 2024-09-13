Як зекономити електроенергію під час відключень світла та прати речі правильно: кілька порад

Такі режими пральної машини, як "Легке прасування" та "Ручне прання" насправді непотрібні і мають шкідливі параметри. Орієнтуватись треба на те, як саме режим пральної машини дбає про речі.

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Деякі режими пральної машини абсолютно не допоможуть отримати якісний результат. Тому варто обирати лише ті режими, що враховують текстуру, колір та делікатність речей під час прання, пише UKR Media.

"Легке прасування"

Цей режим вимикає проміжний віджим, що призводить до поганого вимивання мийного засобу, а це небезпечно. Крім того, можна зіткнутись із неповним віджиманням, внаслідок чого все залишається в барабані пральної машини. Також під час використання цього режиму машинка робить додатковий забір води.

"Ручне прання"

Режим "Ручне прання" недарма вважається неекономним. Краще прати делікатні речі, використовуючи програму "Синтетика" за 30 градусів і без віджимання — "Ручне прання" просто забере час.

"Чорні речі"

Цей режим змусить вас неекономно витратити воду і електроенергію перучи темні речі. Їх набагато краще прати за низької температури. Є дві прості програми — "Синтетика" і "Додаткове полоскання".

"Автоматична сушка"

Цей режим у пральній машині насправді не приносить користі. Якщо заповнити барабан речами з різних тканин і ввімкнути цей режим, то за один раз не вдасться висушити весь одяг і він висохне не повністю.

Раніше ми писали про те, яка техніка поглинає багато енергії, навіть якщо не працює. Деяку техніку не можна залишати вдома увімкненою не лише через витрати енергії, а й через ризик пожежі, попереджають експерти.

Також повідомляли про те, що бойлер без нагрівального елемента заощадить електроенергію. Бойлери непрямого нагріву (БНН) економічні, оскільки не мають нагрівального елементу всередині, а отже, їм не потрібно витрачати енергію на обігрів води. У такий спосіб, використовуючи БНН, можна заощадити від 10% до 15% енергії.