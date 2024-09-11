Бойлер без нагрівального елемента заощадить електроенергію: як працює пристрій

Бойлери непрямого нагріву (БНН) економічні, оскільки не мають нагрівального елементу всередині, а отже, їм не потрібно витрачати енергію на обігрів води. Таким чином, використовуючи БНН, можна заощадити від 10% до 15% енергії.

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Бойлер непрямого нагріву не гріє воду самостійно, а під'єднується до зовнішнього джерела — теплонасоса або сонячного колектора. Тому він економічний. Про це повідомляє ресурс IXBT.

Сам БНН нагрівається опосередковано, що випливає вже з його назви. Вміст бойлера нагрівається, коли зовнішнє джерело подає гарячу воду через теплообмінник. Тепло води переходить до води, що знаходиться всередині бачка. Таким чином вода доходить до потрібної температури.

Конструкція бойлера досить проста і включає такі елементи:

Корпус, прямокутної або циліндричної форми. Теплоізоляційний шар. Бак, зазвичай виготовлений з нержавіючої сталі. Безпосередньо теплообмінник. Термометр. Магнієвий анод.

Крім безпосередньо БНН, існують бойлери комбінованого типу. Їхня особливість у тому, що вони можуть працювати як від власного нагрівального елемента, так і від зовнішніх джерел. Ціна таких пристроїв вища за ціну БНН і класичних бойлерів, тому потрібно розуміти відмінності в роботі цих пристроїв і обирати оптимальний.

БНН економічні, оскільки окремого нагрівального елемента всередині них немає, а отже, не потрібно витрачати енергію на обігрів води. Таким чином, використовуючи БНН, ви зможете заощадити від 10% до 15% енергії порівняно з бойлером прямого нагріву. Цей пристрій забезпечить комфорт під час миття посуду, прибирання та купання без зайвих витрат.

Особливості бойлера непрямого нагріву:

Якість нагріву води. Велика площа теплообмінника дає змогу якісно і швидко нагріти воду. Надійність пристрою забезпечується простою конструкцією, в якій немає деталей, що контактують безпосередньо з вогнем або газом. БНН набагато довговічніший за аналоги. Ємність бойлера такої конструкції дає йому змогу вміщати до тонни води, тоді як ємність аналогів зазвичай менше 300 літрів. БНН простий в обслуговуванні та ремонті. Такий бойлер може використовувати практично будь-яке джерело тепла.

Схема роботи бойлера непрямого нагріву

Бойлер потрібно обирати ретельно, особливо якщо ви живете в приватному будинку, однак якщо вам потрібен пристрій для звичайної квартири з центральним опаленням, достатньо буде і пристрою з баком об'ємом у 20-30 літрів. Однак для будинку з газовим, вугільним або дров'яним котлом, БНН підходить якнайкраще.

Влітку БНН, що стоїть у приватному будинку, можна нагрівати від сонячного колектора або теплового насоса. Якщо ж у вас є комбінована система нагріву — від електромережі. Якщо можливості забезпечити звичайний бойлер джерелом тепла немає, комбінований варіант стане для вас справжнім порятунком.

І хоча для мешканців квартири така покупка в 90% випадків буде зайвою, є випадки, коли він підходить. Наприклад, для квартир, де часто і довго не буває гарячої води, або будинків старого типу з опаленням через газовий котел.

Раніше ми писали про те, як правильно вибрати бойлер: 3 основні критерії, на які потрібно звернути увагу. Перш ніж купувати бойлер, варто взяти до уваги такі параметри, як тип, об'єм, матеріал і покриття.