Бойлер без нагревательного элемента сэкономит электроэнергию: как работает устройство

Бойлері косвенного нагрева (БКН) экономичны, поскольку не имеют нагревательного элемента внутри, а значит, им не нужно расходовать энергию на обогрев воды. Таким образом, используя БКН, можно сэкономить от 10% до 15% энергии.

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Бойлер косвенного нагрева не греет воду самостоятельно, а подключается ко внешнему источнику — теплонасосу или солнечному коллектору. Поэтому он экономичен. Об этом сообщает ресурс IXBT.

Сам БКН нагревается косвенно, что следует уже из его названия. Содержимое бойлера нагревается, когда внешний источник подает горячую воду через теплообменник. Тепло воды переходит к находящейся внутри бачка воде. Таким образом вода доходит до нужной температуры.

Конструкция бойлера достаточно проста и включает такие элементы:

Корпус, прямоугольной или цилиндрической формы. Теплоизоляционный слой. Бак, обычно изготовленный из нержавеющей стали. Непосредственно теплообменник. Термометр. Магниевый анод.

Кроме непосредственно БКН, существуют бойлеры комбинированного типа. Их особенность в том, что они могут работать как от собственного нагревательного элемента, так и от внешних источников. Цена таких устройств выше цены БКН и классических бойлеров, поэтому нужно понимать различия в работе этих устройств и выбирать оптимальное.

БКН экономичны, поскольку отдельного нагревательного элемента внутри них нет, а значит, не нужно расходовать энергию на обогрев воды. Таким образом, используя БКН, вы сможете сэкономить от 10% до 15% энергии по сравнению с бойлером прямого нагрева. Это устройство обеспечит комфорт при мытье посуды, уборке и купании без лишних затрат.

Особенности бойлера косвенного нагрева:

Качество нагрева воды. Большая площадь теплообменника позволяет качественно и быстро нагреть воду. Надежность устройства обеспечивается простой конструкцией, в которой нет деталей, контактирующих напрямую с огнем или газом. БКН намного более долговечен чем аналоги. Емкость бойлера такой конструкции позволяет ему вмещать до тонны воды, тогда как емкость аналогов обычно меньше 300 литров. БКН прост в обслуживании и ремонте. Такой бойлер может использовать практически любой источник тепла.

Схема работы бойлера косвенного нагрева

Бойлер нужно выбирать тщательно, особенно если вы живете в частном доме, однако если вам нужно устройство для обычной квартиры с центральным отоплением, достаточно будет и устройства с баком объемом в 20-30 литров. Однако для дома с газовым, угольным или дровяным котлом, БКН подходит как нельзя лучше.

Летом стоящий в частном доме БКН модно нагревать от солнечного коллектора или теплового насоса. Если же у вас есть комбинированная системы нагрева — от электросети. Если возможности обеспечить обычный бойлер источником тепла нет, комбинированный вариант станет для вас настоящим спасением.

И хотя для жителей квартиры такая покупка в 90% случаев будет излишней, есть случаи, когда он подходит. Например, для квартир, где часто и подолгу не бывает горячей воды, или домов старого типа с отоплением через газовый котел.

Ранее мы писали про то, как правильно выбрать бойлер: 3 основных критерия, на которые нужно обратить внимание. Прежде чем покупать бойлер, стоит принять во внимание такие параметры, как тип, объем, материал и покрытие.