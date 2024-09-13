Как сэкономить электроэнаргию во время отключений света и стирать вещи правильно: несколько советов

Такие режимы стиральной машины, как "Легкая глажка" и "Ручная стирка" на самом деле ненужные и имеют вредные параметры. Ориентироваться надо на то, как именно режим стиральной машины заботится о вещах.

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Некоторые режимы стиральной машины совершенно не помогут получить качественный результат. Поэтому стоит выбирать только те режимы, которые учитывают текстуру, цвет и деликатность вещей во время стирки, пишет UKR Media.

"Легкая глажка"

Этот режим отключает промежуточный отжим, что приводит к плохому вымыванию моющего средства, а это опасно. Кроме того, можно столкнуться с неполным отжимом, в результате чего все остается в барабане стиральной машины. Также при использовании этого режима машинка делает дополнительный забор воды.

"Ручная стирка"

Режим "Ручная стирка" недаром считается неэкономным. Лучше стирать деликатные вещи, используя программу "Синтетика" при 30 градусах и без отжима — "Ручная стирка" просто заберет время.

"Черные вещи"

Этот режим заставит вас неэкономно потратить воду и электроэнергию стирая темные вещи. Их гораздо лучше стирать при низкой температуре. Есть две простые программы — "Синтетика" и "Дополнительное полоскание".

"Автоматическая сушка"

Этот режим в стиральной машине на самом деле не приносит пользы. Если заполнить барабан вещами из разных тканей и включить этот режим, то за один раз не удастся высушить всю одежду и она высохнет не полностью.

Ранее мы писали о том, какая техника поглощает много энергии, даже если не работает. Некоторую технику нельзя оставлять дома включенной не только из-за расхода энергии, но и из-за риска пожара, предупреждают эксперты.

Также сообщали о том, что бойлер без нагревательного элемента сэкономит электроэнергию. Бойлеры косвенного нагрева (БНН) экономичны, поскольку не имеют нагревательного элемента внутри, а значит, им не нужно тратить энергию на обогрев воды. Таким образом, используя БНН, можно сэкономить от 10% до 15% энергии.