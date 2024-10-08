Тариф на свет в Украине: может ли цена вырасти до 9 грн

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, цена на электроэнергию для населения может значительно вырасти.

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Тариф на электроэнергию для населения установлен на уровне 4,32 гривны за киловатт и останется таким до окончания отопительного сезона. Однако в последнее время эксперты обсуждают вероятность повышения этого тарифа. Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает издание "РБК-Украина".

В 2025 году стоимость электроэнергии для населения может повыситься до 6,5-7 гривен за киловатт, что соответствует росту на 50-75%. По прогнозам, в течение двух-трех лет тариф может достичь 8-9 гривен.

На прогноз о возможном повышении тарифов на электроэнергию для населения отреагировал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

"Во-первых, Yasno и представители нашей компании ничего не говорили о тарифах на электроэнергию для населения. Во-вторых, этот вопрос находится исключительно в компетенции Кабмина. И от них тоже не было никаких заявлений и объявлений. В-третьих, доверяйте официальным источникам информации", — сказал Сергей Коваленко.

Согласно последним данным, государственный регулятор НКРЕКП намерен повысить цены на электроэнергию для бизнеса с 1 ноября. Планируется пересмотр "прайс-кепов" с увеличением до 6 900 гривен за 1 мегаватт-час (вместо 5 600 гривен) в период с 11:00 до 17:00, что позволит выровнять предельные цены до уровня утренних пиковых часов.

Нынешний тариф зафиксирован соответствующим постановлением Кабмина. Этот документ продлевает действие специальных обязанностей для участников рынка электроэнергии, а единая фиксированная цена установлена на уровне 4,32 гривны за киловатт до 30 апреля 2025 года.

Также на отопительный период предусмотрен льготный тариф для тех, кто использует электроотопительные системы, на уровне 2,64 гривны за киловатт для объема до 2000 киловатт-часов в месяц.

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