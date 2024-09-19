Украинцы могут платить за свет почти в три раза меньше: как можно сэкономить на электроэнергии

Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн, однако люди с трехфазным счетчиком могут платить меньше.

Related video

В Украине существуют различные тарифы на электроэнергию, включая многозонные и специальные тарифы для домов с электрическим отоплением. Наиболее выгодный тариф — 1,72 грн за кВт*ч — доступен для владельцев трехзонных счетчиков. Об этом говорится в постановлении КМУ №632.

После повышения тарифов на электроэнергию в июне был введен льготный тариф для потребителей, использующих электроэнергию для отопления. С 1 октября они будут платить 2,64 грн за каждый кВт*ч.

Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт*ч. Однако владельцы домов с электрическим отоплением (при наличии утвержденного проекта, а не просто обогревателя) могут платить за первые 2 тыс. кВт*ч в месяц по сниженной ставке — 2,64 грн за кВт*ч. Этот льготный тариф действует только в отопительный период с 1 октября по 30 апреля.

При установке двухзонного счетчика действуют два тарифа: дневной и ночной. Дневной тариф действует с 7.00 до 23.00 и не отличается от основного. Это 4,32 грн за кВт*ч.

В ночное время, с 23:00 до 7:00, доступен льготный тариф на электроэнергию, который в два раза ниже стандартного. По этому тарифу применяется коэффициент 0,5, что позволяет платить 2,16 грн за кВт*ч вместо обычных 4,32 грн.

При установке трехзонного счетчика действуют три тарифа. При этом в пиковые часы владельцы таких счетчиков платят за свет больше.

тариф с 23.00 до 07.00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Ранее мы писали, как сэкономить электроэнергию во время отключений света и стирать вещи правильно. Такие режимы стиральной машины, как "Легкая глажка" и "Ручная стирка" на самом деле ненужные и имеют вредные параметры. Ориентироваться надо на то, как именно режим стиральной машины заботится о вещах.