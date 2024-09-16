Экономия на электричестве свыше 400 грн в месяц: как установить двухфазный счетчик (видео)

Двухтарифный счетчик "день-ночь" может позволить вам сэкономить свыше 430 грн на электроэнергии в месяц. Он запрограммирован на два режима.

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Двухфазный счетчик позволяет сэкономить поскольку ночью ​​за потребленное электричество можно платить в 2 раза меньше. Установить его несложно — нужно предпринять всего несколько шагов. Об этом сообщает "Обозреватель".

Такой счетчик запрограммирован на два режима учета – в зависимости от времени суток. Ночь, с 23:00 до 7:00, оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного. Днем стоимость электроэнергии остается на привычном уровне.

Что касается цен на электроэнергию, в данный момент тариф составляет 4,32 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф составляет 2,16 грн/кВт*ч.

Двухфазный счетчик типа "день-ночь"

Для того чтобы установить двухфазный счетчик, возможно, придется обратиться в компанию, которая поставляет электроэнергию. Там не только подскажут, какие модели счетчиков подходят, но и смогут:

Помочь с установкой устройства. Помочь с регистрацией. Подсказать относительно заключения "двухтарифного" договора между потребителем и компанией.

Вот что нужно для того, чтобы установить счетчик:

Необходимо подать заявление о смене тарифа. Понадобится паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии. Нужно оплатить услугу по установке нового счетчика и получить список сертифицированных моделей. Затем нужно приобрести прибор учета самостоятельно или у поставщика электричества. Провести процедуру параметризации нового устройства у поставщика электроэнергии. Вызвать мастера от электросети для замены счетчика, он распломбирует старый счетчик, установит и опломбирует новый. После завершения работ потребовать акт.

Если говорить о том, сколько денег можно сэкономить, рассмотрим для примера семью из трех человек в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу 4,32 грн – и за месяц "набежит" 1 296 грн. Однако ночью 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн. Итак, за потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 432 грн. И столько же за дневное. То есть в сумме – 864 грн. В целом за месяц экономия — более 430 грн.

Однако ране стало известно, что до конца 2024 года в Украине не будут пересматривать тариф на электроэнергию. Более того, его не собираются менять до 1 мая 2025 года. Таким образом, в осенне-зимний период-2024/2025 за 1 кВт*ч нужно платить 4,32 грн.

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