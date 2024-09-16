Економія на електриці понад 400 грн на місяць: як встановити двофазний лічильник

Двохтарифний лічильник "день-ніч" може дозволити вам заощадити понад 430 грн на електроенергії на місяць. Він запрограмований на два режими.

Related video

Двофазний лічильник дає змогу заощадити, оскільки вночі за спожиту електрику можна платити в 2 рази менше. Встановити його нескладно — потрібно зробити всього кілька кроків. Про це повідомляє "Обозреватель".

Такий лічильник запрограмований на два режими обліку — залежно від часу доби. Ніч, з 23:00 до 7:00, оплачується за тарифом удвічі нижчим за звичайний. Вдень вартість електроенергії залишається на звичному рівні.

Що стосується цін на електроенергію, наразі тариф становить 4,32 грн/кВт*год. Відповідно, нічний тариф становить 2,16 грн/кВт*год.

Двофазний лічильник типу "день-ніч"

Для того щоб встановити двофазний лічильник, можливо, доведеться звернутися в компанію, яка постачає електроенергію. Там не тільки підкажуть, які моделі лічильників підходять, а й зможуть:

Допомогти зі встановленням пристрою. Допомогти з реєстрацією. Підказати щодо укладення "двотарифного" договору між споживачем і компанією.

Ось що потрібно для того, щоб встановити лічильник:

Необхідно подати заяву про зміну тарифу. Знадобиться паспорт, ІПН і чинний договір на постачання електроенергії. Потрібно оплатити послугу зі встановлення нового лічильника й отримати список сертифікованих моделей. Потім потрібно придбати прилад обліку самостійно або у постачальника електрики. Провести процедуру параметризації нового пристрою у постачальника електроенергії. Викликати майстра від електромережі для заміни лічильника, він розпломбує старий лічильник, встановить і опломбує новий. Після завершення робіт вимагати акт.

Якщо говорити про те, скільки грошей можна заощадити, розглянемо для прикладу сім'ю з трьох осіб, які живуть у квартирі з електроплитою і бойлером і споживають 300 кВт*год електроенергії на місяць. Якщо у них немає двотарифного лічильника, весь цей обсяг оплачується за денним тарифом 4,32 грн — і за місяць "набіжить" 1 296 грн. Проте вночі 200 кВт оплачуватимуться за нічним тарифом 2,16 грн. Отже, за споживання з 23:00 до 7:00 у такому разі доведеться заплатити 432 грн. І стільки ж за денне. Тобто в сумі — 864 грн. Загалом за місяць економія — понад 430 грн.

Однак раніше стало відомо, що до кінця 2024 року в Україні не переглядатимуть тариф на електроенергію. Ба більше, його не збираються змінювати до 1 травня 2025 року. Таким чином, в осінньо-зимовий період-2024/2025 за 1 кВт*год потрібно платити 4,32 грн.

Раніше ми писали, як заощадити електроенергію під час відключень світла та прати речі правильно: кілька порад. Такі режими пральної машини, як "Легке прасування" та "Ручне прання" насправді непотрібні та мають шкідливі параметри. Орієнтуватися треба на те, як саме режим пральної машини піклується про речі.