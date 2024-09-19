Українці можуть платити за світло майже втричі менше: як можна заощадити на електроенергії

Загальний тариф на електроенергію становить 4,32 грн, проте люди з трифазним лічильником можуть платити менше.

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В Україні існують різні тарифи на електроенергію, включно з багатозонними та спеціальними тарифами для будинків з електричним опаленням. Найвигідніший тариф — 1,72 грн за кВт*год — доступний для власників тризонних лічильників. Про це йдеться в постанові КМУ №632.

Після підвищення тарифів на електроенергію в червні було запроваджено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроенергію для опалення. З 1 жовтня вони платитимуть 2,64 грн за кожну кВт*год.

Загальний тариф на електроенергію становить 4,32 грн за кВт*год. Однак власники будинків з електричним опаленням (за наявності затвердженого проєкту, а не просто обігрівача) можуть платити за перші 2 тис. кВт*год на місяць за зниженою ставкою — 2,64 грн за кВт*год. Цей пільговий тариф діє тільки в опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня.

У разі встановлення двозонного лічильника діють два тарифи: денний і нічний. Денний тариф діє з 7.00 до 23.00 і не відрізняється від основного. Це 4,32 грн за кВт*год.

У нічний час, з 23:00 до 7:00, доступний пільговий тариф на електроенергію, який удвічі нижчий за стандартний. За цим тарифом застосовується коефіцієнт 0,5, що дає змогу платити 2,16 грн за кВт*год замість звичайних 4,32 грн.

При встановленні трьохзонного лічильника діють три тарифи. При цьому в пікові години власники таких лічильників платять за світло більше.

тариф з 23.00 до 07.00 (нічний) — 1,728 грн за кВт*год;

тариф із 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (напівпіковий) — 4,34 грн за кВт*год;

тариф з 8:00-11:00/20:00-22:00 (піковий) — 6,48 грн за кВт*год.

Раніше ми писали, як заощадити електроенергію під час відключень світла та прати речі правильно. Такі режими пральної машини, як "Легке прасування" та "Ручне прання" насправді непотрібні та мають шкідливі параметри. Орієнтуватися треба на те, як саме режим пральної машини піклується про речі.