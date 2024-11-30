"Но мы будем со светом": нардеп рассказал, вырастет ли в Украине цена на электроэнергетику

Украине удастся уменьшить дефицит в энергосистеме. Возможны определенные перебои, если РФ будет атаковать энергообъекты, системы передачи или генерацию, отметил нардеп Сергей Нагорняк.

В Украине не планируют поднимать цену на электроэнергию. По словам народного депутата от "Слуги народа" Сергея Нагорняка, по возможности, зиму нужно пройти без отключений или с минимальными. Об этом он сообщил в эфире "Киев 24".

"Она (цена, — ред.) для потребителей не будет точно расти, потому что когда правительство подняло цену до 4,32 копейки, этих денег хватает для того, чтобы энергокомпании работали не в убыток себе", — сказал Сергей Нагорняк.

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Он отметил, что государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые обеспечивают такую цену для потребителей, могут зарабатывать немного меньше и понесут определенные потери. Но будут зарабатывать на своей генерации, а на импортируемой — частично терять.

"Но мы будем со светом в своих домах. Мы можем иметь перебои, если Россия будет атаковать наши энергообъекты, системы передачи или генерацию. Но мы уменьшим дефицит в нашей энергосистеме", — пояснил нардеп.

По его словам, украинцы получают газ без перебоев. В частности, когда стране недостаточно собственного газа, "Нафтогаз" закупает его в Европе, иногда в убыток себе, однако продает по фиксированному тарифу.

"Мы не чувствуем перебоев с газом, нет большого количества отключений", — подытожил Нагорняк.

Напомним, 28 ноября ВС РФ атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру, для обстрела было использовано около 190 воздушных целей. В ДТЭК отметили, что в домах украинцев долго нет электроэнергии, поскольку ликвидировали последствия удара сложно.