Ситуация непредсказуемая: в ДТЭК объяснили, почему так долго нет света

В компании отметили, что Россия применила во время последнего обстрела ракеты с кассетными боеприпасами. Ликвидировать последствия таких ударов значительно сложнее.

В четверг, 28 ноября, российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, который стал 11-м от начала полномасштабной войны и вторым за последние две недели. Были экстренно обновлены графики отключения света. В ДТЭК объяснили, почему в домах украинцев так долго нет электроэнергии.

В компании напомнили, что для атаки оккупанты использовали около 190 воздушных целей, включая более 90 ракет различных типов, в том числе были применены "Калибры" с кассетными боеприпасами.

"Ликвидировать последствия удара такими ракетами значительно сложнее", — говорится в сообщении ДТЭК.

Сейчас энергетики настраивают резервные схемы питания там, где это возможно, но ситуация остается сложной и непредсказуемой. Это может приводить к изменениям графиков отключений несколько раз в сутки. Украинцам рекомендуют следить за официальными источниками информации.

Напомним, 28 ноября Россия выпустила по Украине 188 воздушных целей. Силы ПВО сбили 76 крылатых ракет типов Х-101 и "Калибр", 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 35 беспилотников.

По данным Воздушных сил, зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. В ГСЧС заявили, что повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.