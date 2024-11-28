Летели "Калибры" с кассетными зарядами: Зеленский об ударе 28 ноября по Украине (фото)

РФ ударила по украинской энергетике и для помощи людям уже развернули "Пункты несокрушимости", сообщил президент Владимир Зеленский. Политик назвал действия россиян террористической тактикой.

Мишенью ударов РФ 28 ноября, когда по Украине летели дроны-камикадзе "Шахед", а также ракеты "Калибр", Х-101, была украинская энергетическая инфраструктура. Враг применил ракеты с кассетной боевой частью, и это свидетельствует о дальнейшей эскалации российско-украинской войны. О деталях ночной атаки россиян на украинцев президент Владимир Зеленский написал в Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что кассетные боевые части были на крылатых ракетах "Калибр". Ракеты с кассетами ударили по энергетическим объектам, и этим усложнили работу пожарных, которые прибыли на место попадания, пояснил президент. В заметке также указано, что россияне целились именно по гражданской инфраструктуре. Для помощи людям развернули "Пункты несокрушимости", а правительство продолжает работать с западными партнерами для усиления средств противовоздушной обороны, говорится в сообщении.

"Это очень подлая эскалация российской террористической тактики", — написал Зеленский.

Удар РФ 28 ноября — Зеленский о последствиях обстрела — Зеленский о последствиях обстрела Фото: Скриншот

Президент также опубликовал два фото, снятых ГСЧС на месте ударов ВС РФ. На фото из Волынской области видно пожарных, которые тушат огонь на неуказанном объекте. Видим обломки сооружения, а на заднем фоне — остатки конструкций и поваленные столбы линии электропередач. На фото из Киевской области — также кадры тушения пожара.

Удар РФ 28 ноября — последствия обстрела от ГСЧС Волыни Фото: ГСЧС Удар РФ 28 ноября — последствия обстрела от ГСЧС Киевщины

Удар РФ 28 ноября — детали

Отметим, Воздушные силы ВСУ утром 28 ноября сообщили о 188 средствах поражения различных типов, которыми РФ ударила по Украине. Силы обороны сбили 76 из 85 крылатых ракет: россияне запустили 57 Х-101 и 28 "Калибров". Кроме того, в течение ночи обезвредили 35 дронов-камикадзе "Шахед", еще 62 были локально потеряны (суммарно — все 97 запущенных БПЛА). Также удалось сбить три авиационных ракеты Х-59/69, написало воздушное командование.

Фокус писал о ходе ночной атаки РФ. Мониторинговые каналы сначала сообщили об угрозе ракет для Одесской, Киевской, Кировоградской областей. Впоследствии поступили сообщения о взрывах рядом с Киевом, Винницей, Житомиром, Хмельницким, Миргородом. Во Львовской ОВА написали об ударе по энергетической инфраструктуре. Аналогичная ситуация в Ровенской области: жители Ровно страдают без света и воды. Также есть отключения на Волыни. Согласно данным ОВА, пострадала энергосистема Луцка.

Напоминаем, в Украине введены аварийные отключения света, предупредили в НЭК "Укрэнерго". Фокус собрал данные о графиках отключений по всем областям страны.