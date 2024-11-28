"Калибры", Х-101 и "шахеды": РФ выпустила по Украине почти 200 целей (инфографика)
По данным Воздушных сил, ПВО сбили 76 крылатых ракет типов Х-101 и "Калибр" и 35 беспилотников. Массированная атака была направлена на объекты энергетики Украины.
В ночь с 27 на 28 ноября российские войска осуществили массированный удар по территории Украины, применяя ракеты различных типов и ударные беспилотники. Ракетный удар сегодня был направлен на энергетику. Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего было обнаружено 188 средств воздушного нападения.
Обстрел Украины начался в среду вечером в 19:30.
По данным Воздушных сил, Россия применила:
- 3 зенитные управляемые ракеты С-300, запущенные из Белгородской области России по Харьковской области;
- 57 крылатых ракет Х-101, выпущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгоградской области России;
- 28 крылатых ракет "Калибр", выпущенных из Черного моря;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные над акваторией Черного моря;
- 97 ударных беспилотников типа Shahed и дронов неустановленного типа, запущенных из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск и Миллерово (Россия).
По состоянию на 10:30 было подтверждено сбивание:
- 76 крылатых ракет типов Х-101 и "Калибр";
- 3 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 35 ударных беспилотников типа Shahed и неустановленных дронов. Еще 62 беспилотника потеряны из локационного контроля.
Ракетный удар сегодня имел целью поразить объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Президент Владимир Зеленский отметил, что в нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами, которые били именно по гражданской инфраструктуре.
"Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", — написал президент.
Напомним, Россия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Дрогобычском районе во Львовской области.
В Ровенской области после ракетной атаки более 280 тысяч абонентов остались без света. Также есть перебои с водой. Школы перевели на дистанционное обучение.