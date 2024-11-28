"Калібри", Х-101 і "шахеди": РФ випустила по Україні майже 200 цілей (інфографіка)

За даними Повітряних сил, ППО збили 76 крилатих ракет типів Х-101 та "Калібр" та 35 безпілотників. Масована атака була спрямована на об'єкти енергетики України.

У ніч із 27 на 28 листопада російські війська здійснили масований удар по території України, застосовуючи ракети різних типів та ударні безпілотники. Ракетний удар сьогодні був спрямований на енергетику. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом було виявлено 188 засобів повітряного нападу.

Обстріл України розпочався у середу ввечері о 19:30.

За даними Повітряних сил, Росія застосувала:

3 зенітні керовані ракети С-300, запущені з Бєлгородської області Росії по Харківській області;

57 крилатих ракет Х-101, випущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із Волгоградської області Росії;

28 крилатих ракет "Калібр", випущених із Чорного моря;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, запущені над акваторією Чорного моря;

97 ударних безпілотників типу Shahed та дронів невстановленого типу, запущених із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ та Міллерово (Росія).

Сили ППО збили 76 крилатих ракет Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 10:30 було підтверджено збиття:

76 крилатих ракет типів Х-101 та "Калібр";

3 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

35 ударних безпілотників типу Shahed і невстановлених дронів. Ще 62 безпілотники втрачено з локаційного контролю.

Ракетний удар сьогодні мав на меті уразити об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що у кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами, які били саме по цивільній інфраструктурі.

"Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", — написав президент.

Нагадаємо, Росія завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі у Львівській області.

У Рівненській області після ракетної атаки понад 280 тисяч абонентів залишилися без світла. Також є перебої з водою. Школи перевели на дистанційне навчання.