Ракети летіли на Стрий та Дрогобич: РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини, — ОВА

Російські ракети двічі загрожували місту Стрий Львівської області, свідчать повідомлення Повітряних сил ЗСУ під час атаки РФ 28 листопада. У Львівській ОВА підтвердили удар по енергетиці.

Вночі та зранку 28 листопада засоби ураження ЗС РФ дістались до західних областей України та загрожували цивільній інфраструктурі у Львівській області. До регіону долетіла мінімум одна ракета. Згідно з даними обласної військової адміністрації, пошкоджено об'єкт енергетики. Про наслідки російської атаки голова Львівської ОВА написав у Telegram-каналі.

Повідомлення Козицького про наслідки масованого обстрілу РФ з'явилось о 9:07, після серії попереджень Повітряних сил про пуски "Шахедів", крилатих ракет "Калібр" та Х-101. Чиновник лаконічно написав про удар по енергетичній інфраструктурі та пообіцяв, що деталі розповість пізніше.

Удар РФ 28 листопада - Козицький про наслідки для Львівської області Фото: Скриншот

Міський голова Львова Андрій Садовий додав деякі подробиці до нічної атаки ЗС РФ 28 листопада. Зокрема, о 8:23 мер написав, що на території Львівської області є одна російська ракета і закликав людей бути в укриттях. Про інші засоби ураження посадовець не повідомляв.

Удар РФ 28 листопада - Садовий про наслідки для Львівської області Фото: Скриншот

Згодом з'явилось повідомлення на сторінці Facebook глави Дрогобицької МВА Степана Кулиняка. Чиновник написав, що на території громади є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Даних про постраждалих поки що немає, а на місці удару працюють відповідні служби, ідеться у дописі.

Удар РФ 28 листопада - про наслідки для Дрогобича Львівської області Фото: Скриншот

Тим часом у Telegram-каналі АК "Львівобленерго" з'явилось повідомлення про запровадження аварійних відключень в регіоні. Інших деталей масованого російського удару не було.

Удар РФ 28 листопада — деталі атаки на Львівську область

Повітряні сили ЗСУ протягом нічної та ранкової атаки 28 листопада кілька разів згадували про загрозу для Львівської області. Зокрема, російська ракета загрожувала регіону о 6:20, ідеться у одному з повідомлень. Населений пункт, до якого вона підлітала — це Стрий: тут розташоване газосховище та високовольтні підстанції. О 8:28 з'явилось ще одне попередження про атаку РФ на вказане місто.

Удар РФ 28 листопада - Повітряні сили про Львівську область Фото: Скриншот Удар РФ 28 листопада - Повітряні сили про Львівську область та Стрий Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про перебіг та наслідки російської атаки 28 листопада. Зокрема, згідно з даними моніторингових каналів, спершу під загрозою ракет та дронів були центральні та південні області — Київ та Київська область, Одеська та Кіровоградська область. Згодом стало відомо про ракети, які пролетіли через центр та дістались до західних регіонів. У Вінницькій ОВА повідомили про вибухи, про пошкодження житлових будинків та поранення однієї людини. Тим часом у Луцьку та Рівному написали про удар по енергетиці та про часткове вимкнення електропостачання. Глава Міністерства енергетики Герман Галущенко попередив українців про запровадження аварійних відключень.

Нагадуємо, 28 листопада видання Reuters розповіло про реакцію адміністрації Джо Байдена на ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна.