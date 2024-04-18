97% російських ракет і бомб б'ють по цивільній інфраструктурі: статистика атак ЗС РФ

За словами заступниці голови української місії при ОБСЄ Вікторії Кувшинникової, противник не приховує своїх намірів, які пов'язані з повним знищенням міст. У зв'язку з цим Київ потребує додаткової допомоги.

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Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Практично всі удари припадають на цивільну інфраструктуру. Про це під час засідання заявила заступниця голови української місії при ОБСЄ Вікторія Кувшинникова, передає "Укрінформ".

За її словами, Росія вбиває людей і руйнує критичну інфраструктуру в Україні. Напередодні сталася трагедія в Чернігові, адже окупанти завдали удару трьома ракетами в один із густонаселених районів. 18 людей загинули, а ще 78 отримали поранення. Це лише один із прикладів терору.

Вікторія Кувшинникова також поділилася статистикою обстрілів, яка показує, що лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб уражають військові цілі. Відповідно 97% ударів припадає на цивільну інфраструктуру.

"Російські пропагандисти не приховують своїх намірів, відкрито заявляючи, що їхня мета — зробити українські міста непридатними для життя. Крім ракет і безпілотників, росіяни масово скидають керовані авіабомби на Харків, Суми та інші райони й населені пункти вздовж лінії фронту", — заявила представниця України в ОБСЄ.

Окремо було зазначено, що у зв'язку з російським терором, Україна вкрай потребує додаткових систем протиповітряної оборони. Це питання не можна більше відтягувати, як було до цього.

"Скільки разів ми чули це за останні 785 днів війни? Щоразу, коли очікувалося рішення про надання Україні сучасної артилерії, РСЗВ, систем протиповітряної оборони, танків або бойових літаків. Але реальність засвідчила, що надання Україні військової допомоги залишається найкращим і найдешевшим варіантом уникнення небезпечної ескалації, яка може призвести до загибелі мирного населення та руйнування об'єктів інфраструктури", — підсумувала Вікторія Кувшинникова.

Нагадаємо, в ніч на 18 квітня росіяни всю ніч атакували Івано-Франківську область. За словами спікера Повітряних сил Іллі Євлаша, ворожі безпілотники постійно маневрували, намагаючись ускладнити роботу української ППО.