97% российских ракет и бомб бьют по гражданской инфраструктуре: статистика атак ВС РФ

По словам заместительницы главы украинской миссии при ОБСЕ Виктории Кувшинниковой, противник не скрывает своих намерений, которые связаны с полным уничтожением городов. В связи с этим Киев нуждается в дополнительной помощи.

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Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины при помощи различного вооружения. Практически все удары приходятся по гражданской инфраструктуре. Об этом во время заседания заявила заместительница главы украинской миссии при ОБСЕ Виктория Кувшинникова, передает "Укринформ".

По ее словам, Россия убивает людей и разрушает критическую инфраструктуру в Украине. Накануне произошла трагедия в Чернигове, ведь оккупанты нанесли удар тремя ракетами в один из густонаселенных районов. 18 человек погибли, а еще 78 получили ранения. Это лишь один из примеров террора.

Виктория Кувшинникова также поделилась статистикой обстрелов, которая показывает, что лишь 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поражают военные цели. Соответственно, 97% ударов приходится по гражданской инфраструктуре.

"Российские пропагандисты не скрывают своих намерений, открыто заявляя, что их цель — сделать украинские города непригодными для жизни. Кроме ракет и беспилотников, россияне массово сбрасывают управляемые авиабомбы на Харьков, Сумы и другие районы и населенные пункты вдоль линии фронта", — заявила представительница Украины в ОБСЕ.

Отдельно было отмечено, что в связи с российским террором, Украина крайне нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны. Этот вопрос нельзя больше оттягивать, как было до этого.

"Сколько раз мы слышали это за последние 785 дней войны? Каждый раз, когда ожидалось решение о предоставлении Украине современной артиллерии, РСЗО, систем противовоздушной обороны, танков или боевых самолетов. Но реальность показала, что предоставление Украине военной помощи остается лучшим и самым дешевым вариантом избежания опасной эскалации, которая может привести к гибели мирного населения и разрушению объектов инфраструктуры", — подытожила Виктория Кувшинникова.

Напомним, в ночь на 18 апреля россияне всю ночь атаковали Ивано-Франковскую область. По словам спикера Воздушных сил Ильи Евлаша, вражеские беспилотники постоянно маневрировали, пытаясь усложнить работу украинской ПВО.