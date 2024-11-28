Масований обстріл України: РФ атакувала енергетику, є влучання, які наслідки в областях (фото)

Вибухи лунали майже по всій Україні. Обласні військові адміністрації повідомляють, що тисячі абонентів залишилися без світла. Подекуди є перебої з водою. "Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів.

У четвер, 28 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Ще звечора окупанти запустили безпілотники, після чого атакували крилатими ракетами "Калібр", а під ранок здійснили пуски Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про атаку на енергооб'єкти по всій Україні. Фокус зібрав все, що відомо про обстріл.

Ракетна атака відбувалась у дві хвилі. З 05:12 по 06:25 Росія застосувала "Калібри". А з 07:07 по 08:35 тривала атака ракетами Х-101.

Обстріл України — наслідки

У Рівненській області після ракетної атаки понад 280 тисяч абонентів залишилися без світла. Є перебої з водою, заявив очільник ОВА Олександр Коваль.

Школи Рівного та частини району перевели на дистанційне навчання.

Фото: Скриншот

У Волинській області зафіксовано кілька влучань. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що постраждалих внаслідок атаки немає. У частині міста відсутня електроенергія. Свою роботу припинив електротранспорт. Поліщук також пояснив, що міська влада співпрацює з перевізниками для того, щоб випустити якомога більше автобусів, аби компенсувати припинення роботи електротранспорту. За його словами, критичну інфраструктуру почали підключати до альтернативних джерел живлення, таких як дизельні генератори.

На Вінниччині пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна. Одна жінка травмована, їй надають необхідну медичну допомогу.

На Сумщині ракета влучила в інфраструктуру Шосткинської громади. В ОВА заявили про три вибухи. Наслідки російської атаки уточнюються.

У Дарницькому районі Києва внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків, попередньо, на територію підприємства, повідомили в КМВА. Пошкоджені кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. За попередніми даними потерпілих немає.

Вибухи також лунали на Львівщині, зокрема у місті Стрий.

"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі згодом", — написав голова ОВА Максим Козицький.

Пізніше він уточнив, що через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії в області 523 тисячі абонентів залишилися без світла

Про роботу ППО повідомлялось в Івано-Франківській області.

У Миколаївській області внаслідок масованого ракетного обстрілу є відключення електроенергії, заявив голова ОВА Віталій Кім.

У Київському районі Харкова зафіксовано удари по цивільному підприємству. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про пошкодження виробничих корпусів підприємства та скління вікон житлового багатоповерхового будинку.

Також ракети атакували Одеську область. Шість житлових будинків пошкоджено в Одеському районі. Одна людина постраждала, поінформував начальник ОВА Олег Кіпер. Через падіння уламків однієї з ракет, в області загорілася суха трава. А в Одесі — гаражне приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

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По Кіровоградській області Росія била ракетами й дронами. На місці вибухів відповідні служби ліквідовують пожежу. Жертв немає, заявив голова ОВА Андрій Райкович.

В результаті атаки ворога на Хмельниччині частково відсутнє електроктропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах, повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

"Укрзалізниця" попередила, що внаслідок знеструмлення 6 потягів затримуються більше, ніж на 1 годину. Наразі працюють резервні тепловози. Відставання від графіка будуть поступово скорочувати.

Шість поїздів затримуються через масовані ворожі обстріли України Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 листопада Росія здійснила комбіновану атаку. Вибухи чули в низці міст, зокрема в Одесі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку та Рівному.